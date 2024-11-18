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لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة تعقد اجتماعها الرابع

11/18/2024 6:59:03 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة اجتماعها الدوري الرابع لهذا العام برئاسة المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس التفتيش القضائي، استعرضت خلاله إنجازاتها التي تمت تنفيذاً لخطتها الموضوعة لعامي 2023 – 2024، والتي من أبرزها تقديم التسهيلات المرفقية والإدارية لكبار السن وذوي الهمم والمرأة، وترتيبات العمل المرنة وخيارات العمل عن بُعد للجنسين تعزيزاً لثقافة المرونة في العمل عند الحاجة، واعتماد جوائز الابتكار والإبداع لمنتسبي النيابة العامة لتعزيز روح التنافسية، وكذلك مهام لجنة تطوير الخدمات الإلكترونية في النيابة العامة المُشكلة وفقاً للخطة وما أنجزته تلك اللجنة من مشاريع بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما ناقشت اللجنة مبادرة أفضل بحث التي أطلقتها، ودراسة البحوث التي شارك بها منتسبو النيابة في إطار هذه المبادرة، فضلاً عن متابعة قراراتها التي لا زالت قيد التنفيذ، فيما رفعت اسم رئيس النيابة الأستاذة مريم الغيص لتكريمها عن فوزها بجائزة أفضل الأفكار والمبادرات والمتمثلة في إنشاء مكتب الصلح بنيابة الأسرة والطفل، ولتكريم الموظف سليمان الحايكي لفوزه بجائزة "الموظف المتميز".
ومن جانب آخر استعرضت التجارب الناجحة للجان تكافؤ الفرص المحلية بغرض الاستفادة منها.

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