لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة تعقد اجتماعها الرابع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة اجتماعها الدوري
الرابع لهذا العام برئاسة المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد الحمادي، رئيس التفتيش القضائي، استعرضت خلاله إنجازاتها التي تمت تنفيذاً لخطتها الموضوعة لعامي 2023 – 2024، والتي من أبرزها تقديم التسهيلات المرفقية والإدارية لكبار السن وذوي الهمم والمرأة، وترتيبات العمل المرنة وخيارات العمل عن بُعد للجنسين تعزيزاً لثقافة المرونة في العمل عند الحاجة، واعتماد جوائز الابتكار والإبداع لمنتسبي النيابة العامة لتعزيز روح التنافسية، وكذلك مهام لجنة تطوير الخدمات الإلكترونية في النيابة العامة المُشكلة وفقاً للخطة وما أنجزته تلك اللجنة من مشاريع بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما ناقشت اللجنة مبادرة أفضل بحث التي أطلقتها، ودراسة البحوث التي شارك بها منتسبو النيابة في إطار هذه المبادرة، فضلاً عن متابعة قراراتها التي لا زالت قيد التنفيذ، فيما رفعت اسم رئيس النيابة الأستاذة مريم الغيص لتكريمها عن فوزها بجائزة أفضل الأفكار والمبادرات والمتمثلة في إنشاء مكتب الصلح بنيابة الأسرة والطفل، ولتكريم الموظف سليمان الحايكي لفوزه بجائزة "الموظف المتميز".
ومن جانب آخر استعرضت التجارب الناجحة للجان تكافؤ الفرص المحلية بغرض الاستفادة منها.
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