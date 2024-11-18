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وزير التنمية الاجتماعية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية للطفولة الرابع للعام 2024

11/18/2024 5:18:02 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للطفولة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والأهلية المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب بأعضاء اللجنة، مشيدًا بجهودها خلال الفترة السابقة، ومؤكدًا مواصلة البناء على ما تحقق بما يساهم في تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الطفولة، حيث تم الاطلاع على مستجدات مشاريع اللجنة الرامية إلى تنمية الطفولة في كافة مراحلها العمرية تربويًا وثقافيًا ونفسيًا، التي تنفذ حسب ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2023-2027)، من أجل تعزيز رعاية هذه الفئة وتمكينهم من النمو والتطور وفقًا لحقوقهم الأساسية.
وناقشت اللجنة استعداداتها للاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر ، من خلال تنظيمها لفعالية ذات طابع تنموي وتثقيفي تتضمن عددا من البرامج والأنشطة الموجهة لفئة الأطفال.

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