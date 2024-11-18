وزير التنمية الاجتماعية يترأس اجتماع اللجنة الوطنية للطفولة الرابع للعام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للطفولة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية والأهلية المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب بأعضاء اللجنة، مشيدًا بجهودها خلال الفترة السابقة، ومؤكدًا مواصلة البناء على ما تحقق بما يساهم في تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الطفولة، حيث تم الاطلاع على مستجدات مشاريع
اللجنة الرامية إلى تنمية الطفولة في كافة مراحلها العمرية تربويًا وثقافيًا ونفسيًا، التي تنفذ حسب ما ورد في الاستراتيجية الوطنية للطفولة (2023-2027)، من أجل تعزيز رعاية هذه الفئة وتمكينهم من النمو والتطور وفقًا لحقوقهم الأساسية.
وناقشت اللجنة استعداداتها للاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر ، من خلال تنظيمها لفعالية ذات طابع تنموي وتثقيفي تتضمن عددا من البرامج والأنشطة الموجهة لفئة الأطفال.
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