تحذيرات من تفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين بقطاع غزة بظل المنخفض الجوي

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN-دعا الدفاع المدني في قطاع غزة، المواطنين خاصة النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في جميع مناطق القطاع إلى ضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب أضرار المنخفض الجوي الذي بدأ، اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن يستمر حتى صباح الأربعاء.

وحث الدفاع المدني في بيانه المواطنين على التعاون والتآزر فيما بينهم، لا سيما النازحين في المخيمات، والاهتمام بضرورة تثبيت الخيام ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها، خشية من الفيضانات وتدفق مياه الأمطار.

وتعليقا على المنخفض الجوي، قال المهندس عاصم النبيه المتحدث باسم بلدية غزة في بيان: "نتوقع منخفضا جويا وسقوط أمطار متوسطة الإثنين والثلاثاء، مع رياح قد تصل سرعتها إلى 20 كلم/ ساعة".

وتطرق المتحدث باسم بلدية غزة إلى ممارسات الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكري قائلا إن "الاحتلال دمر ما يزيد عن 175 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي و15 ألف متر من شبكات الأمطار".

وأضاف المهندس النبيه: "الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية قد يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين، وذلك بسبب احتمالية فيضان مياه الأمطار على المنازل والخيام ومراكز الإيواء".

ولفت إلى أن طواقم بلدية غزة تحاول تعزيل شبكات المياه وتقليل المخاطر، لكن الإمكانيات محدودة للغاية خاصة مع تدمير الاحتلال لما يزيد عن 80% من الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة لبلدية غزة.

وناشد المتحدث باسم بلدية غزة المنظمات الدولية التعاون والتدخل العاجل وإدخال والآليات والمواد اللازمة لصيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات الأمطار.