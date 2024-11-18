تحذيرات من تفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين بقطاع غزة بظل المنخفض الجوي

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN-دعا الدفاع المدني في قطاع غزة، المواطنين خاصة النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في جميع مناطق القطاع إلى ضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب أضرار المنخفض الجوي الذي بدأ، اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن يستمر حتى صباح الأربعاء.
وحث الدفاع المدني في بيانه المواطنين على التعاون والتآزر فيما بينهم، لا سيما النازحين في المخيمات، والاهتمام بضرورة تثبيت الخيام ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها، خشية من الفيضانات وتدفق مياه الأمطار.
وتعليقا على المنخفض الجوي، قال المهندس عاصم النبيه المتحدث باسم بلدية غزة في بيان: "نتوقع منخفضا جويا وسقوط أمطار متوسطة الإثنين والثلاثاء، مع رياح قد تصل سرعتها إلى 20 كلم/ ساعة".
وتطرق المتحدث باسم بلدية غزة إلى ممارسات الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكري قائلا إن "الاحتلال دمر ما يزيد عن 175 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي و15 ألف متر من شبكات الأمطار".
وأضاف المهندس النبيه: "الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية قد يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين، وذلك بسبب احتمالية فيضان مياه الأمطار على المنازل والخيام ومراكز الإيواء".
ولفت إلى أن طواقم بلدية غزة تحاول تعزيل شبكات المياه وتقليل المخاطر، لكن الإمكانيات محدودة للغاية خاصة مع تدمير الاحتلال لما يزيد عن 80% من الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة لبلدية غزة.
وناشد المتحدث باسم بلدية غزة المنظمات الدولية التعاون والتدخل العاجل وإدخال والآليات والمواد اللازمة لصيانة شبكات الصرف الصحي وشبكات الأمطار.
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