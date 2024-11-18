الهلال الأحمر: 12 ألف مصاب بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN- قال مسؤول الإعلام في جمعية الهلال الأحمر بغزة، رائد النمس، الإثنين، إنه تم إجلاء عشرات المصابين من مستشفيات شمال قطاع غزة إلى مستشفيات المعمداني والشفاء في مدينة غزة.

وأكد النمس خلال تصريحات إعلامية، الإثنين، أن المنظومة الصحية في مستشفيات شمال القطاع متدهورة، وهناك شح بالموارد والمستلزمات الطبية ونقص في الكوادر.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير من المصابين بمستشفيات شمال القطاع، ويعانون أوضاعًا صعبة، منبها إلى أن الخدمات المقدمة بالمستشفيات الـ 3 هناك (الأندونيسي، كمال عدوان، العودة) هي بالحد الأدنى أساسا.

ونوه النمس إلى أن هناك قرابة 12 ألف مصاب بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة، فيما تمنعهم إجراءات الاحتلال، وإغلاقه للمعابر من استكمال رحلة علاجهم.

وأعلن الهلال الأحمر قبل أيام إجلاء 20 مريضا من مستشفى العودة بشمال القطاع لمستشفى الشفاء بغزة، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منوهة إلى وفاة أحدهم بسبب إجراءات الاحتلال، وتأخيره سيارات الإسعاف.

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل لم تسمح إلا بإجلاء ربع المرضى فقط من قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والبالغ عددهم الإجمالي 21 ألف مريض.

وأكد المسؤول الأممي أن ثلاثة أرباع المرضى بقطاع غزة ينتظرون الإجلاء للعلاج، وما تزال إسرائيل تعرقل ذلك، محذرا من أن طول الانتظار هذا يهدد حياتهم للخطر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تمكنها من إجلاء أكثر من 100 مريض وجريح من قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، إلى عدة دول عربية وأجنبية لتلقي العلاج المطلوب.

ومنذ اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح، وإغلاق معبر رفح الحدودي، في أيار/ مايو 2024، لم يتم إخراج إلا 282 مريضا وجريحا فقط من قطاع غزة، وفقا لممثل المنظمة العالمية، ريك بيبركورن.

ولفت ريكسون أن هناك قرابة 12- 14 ألف مواطن يعانون من الحروق، وإصابات في العمود الفقري، وبتر الأطراف، أو السرطان، من بين أمراض أخرى، بحاجة إلى العلاج في الخارج.

وأفادت وزارة الصحة، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة قد ارتفعت إلى 43 ألفًا و846 شهيدا، بالإضافة لـ 103 آلاف و740 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.