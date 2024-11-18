الهلال الأحمر: 12 ألف مصاب بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة / PNN- قال مسؤول الإعلام في جمعية الهلال الأحمر بغزة، رائد النمس، الإثنين، إنه تم إجلاء عشرات المصابين من مستشفيات شمال قطاع غزة إلى مستشفيات المعمداني والشفاء في مدينة غزة.
وأكد النمس خلال تصريحات إعلامية، الإثنين، أن المنظومة الصحية في مستشفيات شمال القطاع متدهورة، وهناك شح بالموارد والمستلزمات الطبية ونقص في الكوادر.
ولفت إلى أن هناك عدد كبير من المصابين بمستشفيات شمال القطاع، ويعانون أوضاعًا صعبة، منبها إلى أن الخدمات المقدمة بالمستشفيات الـ 3 هناك (الأندونيسي، كمال عدوان، العودة) هي بالحد الأدنى أساسا.
ونوه النمس إلى أن هناك قرابة 12 ألف مصاب بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة، فيما تمنعهم إجراءات الاحتلال، وإغلاقه للمعابر من استكمال رحلة علاجهم.
وأعلن الهلال الأحمر قبل أيام إجلاء 20 مريضا من مستشفى العودة بشمال القطاع لمستشفى الشفاء بغزة، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منوهة إلى وفاة أحدهم بسبب إجراءات الاحتلال، وتأخيره سيارات الإسعاف.
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل لم تسمح إلا بإجلاء ربع المرضى فقط من قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والبالغ عددهم الإجمالي 21 ألف مريض.
وأكد المسؤول الأممي أن ثلاثة أرباع المرضى بقطاع غزة ينتظرون الإجلاء للعلاج، وما تزال إسرائيل تعرقل ذلك، محذرا من أن طول الانتظار هذا يهدد حياتهم للخطر.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، تمكنها من إجلاء أكثر من 100 مريض وجريح من قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، إلى عدة دول عربية وأجنبية لتلقي العلاج المطلوب.
ومنذ اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح، وإغلاق معبر رفح الحدودي، في أيار/ مايو 2024، لم يتم إخراج إلا 282 مريضا وجريحا فقط من قطاع غزة، وفقا لممثل المنظمة العالمية، ريك بيبركورن.
ولفت ريكسون أن هناك قرابة 12- 14 ألف مواطن يعانون من الحروق، وإصابات في العمود الفقري، وبتر الأطراف، أو السرطان، من بين أمراض أخرى، بحاجة إلى العلاج في الخارج.
وأفادت وزارة الصحة، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة قد ارتفعت إلى 43 ألفًا و846 شهيدا، بالإضافة لـ 103 آلاف و740 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.
MENAFN18112024000205011050ID1108896373
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.