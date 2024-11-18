معتقلان من جنين يدخلان عاميهما 21 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN - دخل
المعتقلان سائد محمد علي صلاح، وعلام مطر محمد ملحم من محافظة جنين، اليوم الإثنين، عامهما الـ 21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن المعتقل سائد صلاح من بلدة كفر دان محكوم بالسجن لمدة 27 عاما، ورزق بطفلين عن طريق النطف المهربة، وتوفيت والدته وابنته قبل سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعهما،
أما المعتقل علام ملحم من بلدة كفر راعي محكوم بالسجن لمدة 21 عاما، حيث دخل عامه الأخير.
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