معتقلان من جنين يدخلان عاميهما 21 في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN - المعتقلان سائد محمد علي صلاح، وعلام مطر محمد ملحم من محافظة جنين، اليوم الإثنين، عامهما الـ 21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن المعتقل سائد صلاح من بلدة كفر دان محكوم بالسجن لمدة 27 عاما، ورزق بطفلين عن طريق النطف المهربة، وتوفيت والدته وابنته قبل سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعهما،



أما المعتقل علام ملحم من بلدة كفر راعي محكوم بالسجن لمدة 21 عاما، حيث دخل عامه الأخير.