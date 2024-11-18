هيئة الأسرى: العقوبات الانتقامية ما زالت مستمرة بحق أشبال سجن مجيدو

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن العدد الاجمالي للأسرى القصر يبلغ قرابة 280 أسيرا، يقبع ما يزيد عن نصفهم في سجن مجيدو، يعانون من أسوأ الظروف الحياتية، فقدوا الكثير من أوزانهم بسبب سوء جودة وكمية الطعام، كما أن التفتيشات والضرب ما زال مستمرا.

وأضافت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الوضع لدى الأسرى ازداد سوءا مع دخول فصل الشتاء وغياب الملابس، فالأسرى يمتلكون لباسا صيفيا واحدا، ويفتقدون الأغطية والفرشات، والمتواجد منها رقيق جدا ورائحته نتنة.

وأكدت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعد زيارتها الأخيرة لسجن مجيدو، انتشار مرض سكابيوس فمعظم الأسرى أصيبوا به بدرجات متفاوتة، وتعمدت إدارة السجن حرمانهم من العلاج، وتقديمه بشكل جزئي وبعد إصابتهم بمراحل متقدمة من المرض.

وقال الأسير

أسيد أسامة أبو جادو (15 عاما) من مخيم عايدة في بيت لحم، إنه ما زال يعاني من التهابات وجروح نتيجة الحك المستمر والدمامل التي ظهرت على كافة أنحاء جسده، علما أن أبو جادو اعتقل بتاريخ 02/07/2024، ولم يصدر بحقه حكما بعد، ولديه محكمة اليوم.





وتمت زيارة الأسير منتصر إياد صقر (18 عاما) من مخيم عسكر في نابلس، الذي اعتقل بتاريخ 18/04/2024، وصدر بحقه حكما بالسجن الإداري 4 أشهر، وتمديده 4 شهور أخرى.

يذكر أن الأسرى التالية أسماؤهم يتواجدون في سجن مجيدو، وهم في صحة جيدة: وجيه أبو عكر، وسيف درويش، وأحمد سالم، وأحمد خضر حسنات، وحمادة عمارنة، ومنتصر شوشة، وأحمد زواهرة، ومحمد بعيرات، وعماد عرار، ومحمود الهرم، ويوسف اغبارية، وإبراهيم الزمر، وعبد الرحمن محمود، وأيسر أبو سبيتان، ومالك سلامة، وأحمد اغبارية.