إطلاق حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة وعرض فيلم عن حياة أسمى خضر

(MENAFN
- Amman Net) تطلقشركة
ويش
بوكس
ميديا
بالتعاون
مع
USAID
مكانتي
للتمكين
الاقتصادي
والقيادي
للمرأة، عرض
فيلم
وثائقي
يروي
حياة
واحدة
من
أشهر
وأهم
الشخصيات
النسوية
الأردنية، الوزيرة
السابقة
أسمى
خضر (رحمها
الله)، حيث
كانت
أول
امرأة
تتولى
منصب
المتحدثة
باسم
الحكومة
ووزيرة
للثقافة
وعضوًا
في
مجلس
الأعيان.
جاء
عرض
الفيلم
بالتزامن
مع
الحملة
العالمية
السنوية
لمناهضة
العنف
ضد
المرأة
حيث
تبدأ
في 25
تشرين
الثاني، وتستمر
لغاية 10
كانون
الأول
الذي
يمثل
اليوم
العالمي
لحقوق
الإنسان.
وخلال
هذه
الأيام
الـ 16، تشجع
الحملة
المجتمعات
على
إيصال
أصوات
الناجيات
من
العنف
والناشطات
ودعم
المنظمات
النسائية
وتعزيز
الحركات
النسوية
والحد
من
العنف
ضد
النساء
والفتيات
ومنعه، وحماية
حقوق
المرأة.
يطرح
هذا
الفيلم، إرث
الناشطة
خضر، ويتضمن
مقابلات
مع
شخصيات
من
عائلتها، وأخرى
عملت
معها
جنبًا
إلى
جنب، كما
يظهر
جهودها
الرامية
إلى
المساواة
الجندرية، ويسلط
الضوء
على
جهدها
مع
عدة
منظمات
وجهات
مختلفة
في
إلغاء
المادة 308
من
قانون
العقوبات
الأردني
التي
كانت
تنص
على
تزويج
الضحية
التي
تعرضت
للاغتصاب
من
مغتصبها، وإيصال
صوت
الضحايا
إلى
المستوى
العالمي.
يركز
الفيلم
على
حياة
أسمى
خضر
كنموذج
يبرز
المرأة
المقاتلة
و
الحقوقية
الدؤوبة
والتي
عملت
على
تحقيق
التغيير
الإيجابي
في
المجتمع، حيث
كسرت
الصورة
النمطية
في
وصول
المرأة
الأردنية
إلى
مناصب
قيادية
في
الدولة
بالإضافة
إلى
تمكين
دور
المرأة
بجوانب
عدة.
ومن
ضمن
الشخصيات
التي
تمت
مقابلتها
في
الفيلم، الدكتورة
سلمى
النمس
وهي
الأمينة
العامة
السابقة
في
اللجنة
الوطنية
لشؤون
المرأة، عن
جهد
أسمى
خضر
بإلغاء
المادة 308
من
خلال
تحالف
تقوده
ضمن
جمعية
معهد
تضامن
النساء
الأردني، تركزت
فكرتها
على
جمع
أصوات
داعمة
ومؤمنة
بإلغاء
هذه
المادة
من
مختلف
محافظات
المملكة.
كما
تمت
مقابلة
وزيرة
التنمية
الاجتماعية
الحالية، المحامية
وفاء
بني
مصطفى، التي
ذكرت
دور
أسمى
خضر
في
مساندة
المرأة
بشتى
المجالات، وأضافت
بني
مصطفى: "كانت أسمى خضر عندما تعرفني على الأخريات وتعرف الأخريات عليّ، تقول ممثلتنا وممثلة النساء الأردنيات في البرلمان. فدائمًا كنت أسعد بهذا الدعم الكبير منها بكل المحافل والمؤتمرات الدولية".
وذكرت
الأستاذة
ربى
دعيبس
الإبنة
الكبرى
للراحلة
أسمى
خضر
خلال
مقابلتها، عن
اهتمام
والدتها
الكبير
لأفراد
عائلتها
وقالت: "بغض النظر عن انشغالات والدتي، أنا ما بتذكر في مرة أنا حكيت فيها معاها وكنت بحتاجها وهي ما كانت موجودة".
يتضمن
الفيلم
عدة
مقابلات
سابقة
لأسمى
خضر
ومن
إحداهن؛ قالت
فيها
أن "المرأة
الأردنية
اليوم
في
كل
المجالات
حتى
في
القوات
المسلحة
وغيرها
من
المجالات...بالتالي
لم
يعد
هناك
من
مبرر
للإبقاء
على
أشكال
التمييز
وعلينا
أن
ننهيها
نهائيًا".
سيتم
عرض
الفيلم
في
مسرح
الرينبو
يوم
الإثنين، الموافق 25-11-2024
في
تمام
الساعة 7
مساءً، كما
أن
الدعوة
مجاناً وعلىالراغبين
بالحضور
التسجيل
من
خلال
الرابط
التالي:
MENAFN18112024000209011053ID1108896366
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