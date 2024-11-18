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إطلاق حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة وعرض فيلم عن حياة أسمى خضر

11/18/2024 5:10:15 AM
(MENAFN- Amman Net) تطلقشركة
ويش
بوكس
ميديا
بالتعاون
مع
USAID
مكانتي
للتمكين
الاقتصادي
والقيادي
للمرأة، عرض
فيلم
وثائقي
يروي
حياة
واحدة
من
أشهر
وأهم
الشخصيات
النسوية
الأردنية، الوزيرة
السابقة
أسمى
خضر (رحمها
الله)، حيث
كانت
أول
امرأة
تتولى
منصب
المتحدثة
باسم
الحكومة
ووزيرة
للثقافة
وعضوًا
في
مجلس
الأعيان.

جاء
عرض
الفيلم
بالتزامن
مع
الحملة
العالمية
السنوية
لمناهضة
العنف
ضد
المرأة
حيث
تبدأ
في 25
تشرين
الثاني، وتستمر
لغاية 10
كانون
الأول
الذي
يمثل
اليوم
العالمي
لحقوق
الإنسان.

وخلال
هذه
الأيام
الـ 16، تشجع
الحملة
المجتمعات
على
إيصال
أصوات
الناجيات
من
العنف
والناشطات
ودعم
المنظمات
النسائية
وتعزيز
الحركات
النسوية
والحد
من
العنف
ضد
النساء
والفتيات
ومنعه، وحماية
حقوق
المرأة.

يطرح
هذا
الفيلم، إرث
الناشطة
خضر، ويتضمن
مقابلات
مع
شخصيات
من
عائلتها، وأخرى
عملت
معها
جنبًا
إلى
جنب، كما
يظهر
جهودها
الرامية
إلى
المساواة
الجندرية، ويسلط
الضوء
على
جهدها
مع
عدة
منظمات
وجهات
مختلفة
في
إلغاء
المادة 308
من
قانون
العقوبات
الأردني
التي
كانت
تنص
على
تزويج
الضحية
التي
تعرضت
للاغتصاب
من
مغتصبها، وإيصال
صوت
الضحايا
إلى
المستوى
العالمي.

يركز
الفيلم
على
حياة
أسمى
خضر
كنموذج
يبرز
المرأة
المقاتلة
و
الحقوقية
الدؤوبة
والتي
عملت
على
تحقيق
التغيير
الإيجابي
في
المجتمع، حيث
كسرت
الصورة
النمطية
في
وصول
المرأة
الأردنية
إلى
مناصب
قيادية
في
الدولة
بالإضافة
إلى
تمكين
دور
المرأة
بجوانب
عدة.

ومن
ضمن
الشخصيات
التي
تمت
مقابلتها
في
الفيلم، الدكتورة
سلمى
النمس
وهي
الأمينة
العامة
السابقة
في
اللجنة
الوطنية
لشؤون
المرأة، عن
جهد
أسمى
خضر
بإلغاء
المادة 308
من
خلال
تحالف
تقوده
ضمن
جمعية
معهد
تضامن
النساء
الأردني، تركزت
فكرتها
على
جمع
أصوات
داعمة
ومؤمنة
بإلغاء
هذه
المادة
من
مختلف
محافظات
المملكة.

كما
تمت
مقابلة
وزيرة
التنمية
الاجتماعية
الحالية، المحامية
وفاء
بني
مصطفى، التي
ذكرت
دور
أسمى
خضر
في
مساندة
المرأة
بشتى
المجالات، وأضافت
بني
مصطفى: "كانت أسمى خضر عندما تعرفني على الأخريات وتعرف الأخريات عليّ، تقول ممثلتنا وممثلة النساء الأردنيات في البرلمان. فدائمًا كنت أسعد بهذا الدعم الكبير منها بكل المحافل والمؤتمرات الدولية".

وذكرت
الأستاذة
ربى
دعيبس
الإبنة
الكبرى
للراحلة
أسمى
خضر
خلال
مقابلتها، عن
اهتمام
والدتها
الكبير
لأفراد
عائلتها
وقالت: "بغض النظر عن انشغالات والدتي، أنا ما بتذكر في مرة أنا حكيت فيها معاها وكنت بحتاجها وهي ما كانت موجودة".

يتضمن
الفيلم
عدة
مقابلات
سابقة
لأسمى
خضر
ومن
إحداهن؛ قالت
فيها
أن "المرأة
الأردنية
اليوم
في
كل
المجالات
حتى
في
القوات
المسلحة
وغيرها
من
المجالات...بالتالي
لم
يعد
هناك
من
مبرر
للإبقاء
على
أشكال
التمييز
وعلينا
أن
ننهيها
نهائيًا".

سيتم
عرض
الفيلم
في
مسرح
الرينبو
يوم
الإثنين، الموافق 25-11-2024
في
تمام
الساعة 7
مساءً، كما
أن
الدعوة
مجاناً وعلىالراغبين
بالحضور
التسجيل
من
خلال
الرابط
التالي:

MENAFN18112024000209011053ID1108896366

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