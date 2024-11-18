إدراك تجهز 1.1 مليون شاب عربي لسوق العمل عبر مسار البوصلة المهنية

أعلنت إدراك، منصة الإلكتروني المجانية الرائدة في الأردن والمنطقة العربية، عن التحاق أكثر من 1.1 مليون شاب عربي في تخصص "البوصلة المهنية" منذ إطلاقه في حزيران 2023 وبدعم من شركة الهلال. وقد صُمم هذا المسار لتزويد الشباب العربي بالمهارات الشخصية الضرورية لتعزيز جاهزيتهم المهنية، وتحقيق فرص وظيفية أفضل، وتعزيز تطورهم المهني.

ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الطلب الكبير بين الشباب العربي على التدريب العملي الذي يدعم تقدمهم المهني في سوق عمل تنافسي وسريع التطوّر.



يوفر مسار البوصلة المهنية، المتاح مجانًا عبر منصة إدراك، تدريباً في مجالات حيوية تشمل مهارات التواصل باللغة الإنجليزية، وكتابة السيرة الذاتية، والكفاءة الرقمية، ومهارات المقابلات الوظيفية، وذلك باللغة العربية من قبل مختصين وخبراء في هذا المجال. وتحرص إدراك على أن يتلقى المتعلمون مهارات عملية تلبي احتياجات سوق العمل، بدون أي تكلفة على المتعلمين، بهدف مساعدة الشباب في الأردن والعالم العربي على تحقيق النجاح في بيئة العمل الحديثة. يحصل المتعلمون الذين يكملون المسار على شهادة تثبت جاهزيتهم لتلبية متطلبات سوق العمل.



وقال السيد باسم السعد، رئيس مجلس إدارة إدراك: "إن رسالة إدراك تتمثل في تزويد الشباب بالأدوات والمهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح المهني والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم. ويؤكد الإقبال الكبير على مسار البوصلة المهنية أهمية التعليم المتاح مجانًا وعالي الجودة الذي يتماشى مع احتياجات سوق العمل. ومع تسارع وتيرة المتغيرات ومتطلبات سوق العمل، علينا تزويد شبابنا العربي بالمهارات التي تُمكّنهم من التميز. إضافة إلى ذلك، تسعى إدراك إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز للابتكار التعليمي في العالم العربي".

مع استمرار تحديات البطالة بين الشباب

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلعب برامج مثل البوصلة المهنية دوراً حيوياً في التغيير. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، بلغ متوسط البطالة بين الشباب في المنطقة 24% في عام 2023، مع حاجة واضحة لاكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل.

وتعمل إدراك من خلال تخصص "البوصلة المهنية" على تلبية هذه الحاجة من خلال مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم الشخصية – مثل المهارات الاجتماعية، والتواصل، والكفاءات المهنية – والتي تعتبر منظمة العمل الدولية أنها بنفس أهمية المهارات التقنية لضمان حياة مهنية ناجحة.



وأكّد السيد مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال: "هذا الإنجاز العظيم خير دليل على رغبة شباب منطقتنا المُلحّة في تعلم المهارات المهنية والشخصية التي ستساعدهم في بناء حياتهم المهنية وتوظيف أقصى إمكاناتهم. لقد دأبت نفط الهلال لأكثر من 50 عاماً على دعم المجتمعات التي نعمل ضمنها؛ وشراكتنا مع إدراك تصب مباشرة في هذه المهمة، لصقل قدرات شبابنا الذين هم مستقبل اقتصادنا، وتأهيلهم لخوض غمار سوق العمل الحديثة بخطى واثقةٍ ناجحة."



يجذب مسار البوصلة المهنية طلاباً من مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تشكل نسبة المشاركين من شمال أفريقيا 42%، ومن بلاد الشام 34%، ومن دول مجلس التعاون الخليجي 24%. ويعتقد أكثر من 75% من الطلاب الذين أكملوا المسار أن المهارات التي تضمنها مكنتهم من الحصول على فرص وظيفية أفضل، وترقيات أو تحسينات في مسيرتهم المهنية.



ومن المثير للاهتمام أن غالبية الطلاب بيّنوا أن سبب التحاقهم بالدورة في البداية كان لتطوير مهاراتهم باللغة الإنجليزية، إلا أنهم أدركوا لاحقاً أن المعارف الإضافية التي اكتسبوها كالتواصل والتفاعل والمهارات القيادية في السياق المهني هي إضافات قيّمة منحتهم ميزة تنافسية قوية في سوق الباحثين عن عمل. ووجدت إدراك أيضاً أن الدورة عادت بالنفع على الخريجين الجامعيين كما على الشباب غير الملتحق بجامعات، إذ مدتهم جميعهاً بالمهارات الأساسية المهمة ومهدت لهم الطريق نحو مستقبل وظيفي أكثر إشراقاً على المدى البعيد.



وجدير بالذكر في هذا السياق أن نفط الهلال لطالما استثمرت ببناء قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات الضرورية التي تكفل نجاحهم في سوق العمل وتساعدعم على توظيف أقصى إمكاناتهم. وقدمت الشركة في السنوات الماضية الدعمَ لمجموعة من دورات إدراك الساعية إلى تنمية مهارات التواصل والتفاعل والمهارات الشخصية في السياقات المهنية، وتعزز هذه الشراكة مهمةَ إدراك الرامية إلى توفير أجود الأدوات التعليمية عبر الإنترنت باللغة العربية لطلاب المنطقة وسد الثغرات التعليمية التي تعانيها.



للتعرف على المزيد حول مسار البوصلة المهنية، يُرجى زيارة برنامج البوصلة المهنية على إدراك.