إدراك تجهز 1.1 مليون شاب عربي لسوق العمل عبر مسار البوصلة المهنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت إدراك، منصة التعليم الإلكتروني المجانية الرائدة في الأردن والمنطقة العربية، عن التحاق أكثر من 1.1 مليون شاب عربي في تخصص "البوصلة المهنية" منذ إطلاقه في حزيران 2023 وبدعم من شركة نفط الهلال. وقد صُمم هذا المسار لتزويد الشباب العربي بالمهارات الشخصية الضرورية لتعزيز جاهزيتهم المهنية، وتحقيق فرص وظيفية أفضل، وتعزيز تطورهم المهني.
ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الطلب الكبير بين الشباب العربي على التدريب العملي الذي يدعم تقدمهم المهني في سوق عمل تنافسي وسريع التطوّر.
يوفر مسار البوصلة المهنية، المتاح مجانًا عبر منصة إدراك، تدريباً في مجالات حيوية تشمل مهارات التواصل باللغة الإنجليزية، وكتابة السيرة الذاتية، والكفاءة الرقمية، ومهارات المقابلات الوظيفية، وذلك باللغة العربية من قبل مختصين وخبراء في هذا المجال. وتحرص إدراك على أن يتلقى المتعلمون مهارات عملية تلبي احتياجات سوق العمل، بدون أي تكلفة على المتعلمين، بهدف مساعدة الشباب في الأردن والعالم العربي على تحقيق النجاح في بيئة العمل الحديثة. يحصل المتعلمون الذين يكملون المسار على شهادة تثبت جاهزيتهم لتلبية متطلبات سوق العمل.
وقال السيد باسم السعد، رئيس مجلس إدارة إدراك: "إن رسالة إدراك تتمثل في تزويد الشباب بالأدوات والمهارات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح المهني والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم. ويؤكد الإقبال الكبير على مسار البوصلة المهنية أهمية التعليم المتاح مجانًا وعالي الجودة الذي يتماشى مع احتياجات سوق العمل. ومع تسارع وتيرة المتغيرات ومتطلبات سوق العمل، علينا تزويد شبابنا العربي بالمهارات التي تُمكّنهم من التميز. إضافة إلى ذلك، تسعى إدراك إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز للابتكار التعليمي في العالم العربي".
مع استمرار تحديات البطالة بين الشباب
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلعب برامج مثل البوصلة المهنية دوراً حيوياً في التغيير. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، بلغ متوسط البطالة بين الشباب في المنطقة 24% في عام 2023، مع حاجة واضحة لاكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل.
وتعمل إدراك من خلال تخصص "البوصلة المهنية" على تلبية هذه الحاجة من خلال مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم الشخصية – مثل المهارات الاجتماعية، والتواصل،
والكفاءات المهنية – والتي تعتبر منظمة العمل الدولية أنها بنفس أهمية المهارات التقنية لضمان حياة مهنية ناجحة.
وأكّد السيد مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال: "هذا الإنجاز العظيم خير دليل على رغبة شباب منطقتنا المُلحّة في تعلم المهارات المهنية والشخصية التي ستساعدهم في بناء حياتهم المهنية وتوظيف أقصى إمكاناتهم. لقد دأبت نفط الهلال لأكثر من 50 عاماً على دعم المجتمعات التي نعمل ضمنها؛ وشراكتنا مع إدراك تصب مباشرة في هذه المهمة، لصقل قدرات شبابنا الذين هم مستقبل اقتصادنا، وتأهيلهم لخوض غمار سوق العمل الحديثة بخطى واثقةٍ ناجحة."
يجذب مسار البوصلة المهنية طلاباً من مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تشكل نسبة المشاركين من شمال أفريقيا 42%، ومن بلاد الشام 34%، ومن دول مجلس التعاون الخليجي 24%. ويعتقد أكثر من 75% من الطلاب الذين أكملوا المسار أن المهارات التي تضمنها مكنتهم من الحصول على فرص وظيفية أفضل، وترقيات أو تحسينات في مسيرتهم المهنية.
ومن المثير للاهتمام أن غالبية الطلاب بيّنوا أن سبب التحاقهم بالدورة في البداية كان لتطوير مهاراتهم باللغة الإنجليزية، إلا أنهم أدركوا لاحقاً أن المعارف الإضافية التي اكتسبوها كالتواصل والتفاعل والمهارات القيادية في السياق المهني هي إضافات قيّمة منحتهم ميزة تنافسية قوية في سوق الباحثين عن عمل. ووجدت إدراك أيضاً أن الدورة عادت بالنفع على الخريجين الجامعيين كما على الشباب غير الملتحق بجامعات، إذ مدتهم جميعهاً بالمهارات الأساسية المهمة ومهدت لهم الطريق نحو مستقبل وظيفي أكثر إشراقاً على المدى البعيد.
وجدير بالذكر في هذا السياق أن نفط الهلال لطالما استثمرت ببناء قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات الضرورية التي تكفل نجاحهم في سوق العمل وتساعدعم على توظيف أقصى إمكاناتهم. وقدمت الشركة في السنوات الماضية الدعمَ لمجموعة من دورات إدراك الساعية إلى تنمية مهارات التواصل والتفاعل والمهارات الشخصية في السياقات المهنية، وتعزز هذه الشراكة مهمةَ إدراك الرامية إلى توفير أجود الأدوات التعليمية عبر الإنترنت باللغة العربية لطلاب المنطقة وسد الثغرات التعليمية التي تعانيها.
للتعرف على المزيد حول مسار البوصلة المهنية، يُرجى زيارة برنامج البوصلة المهنية على إدراك.
MENAFN18112024000072011014ID1108896174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.