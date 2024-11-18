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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا بأم الرشراش

11/18/2024 4:35:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، ليلة الأحد/ الاثنين، أنها هاجمت "هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".
وقالت المقاومة في بيان، إن ذلك يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكدت المقاومة "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".


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