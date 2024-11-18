المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا بأم الرشراش

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا بأم الرشراش
التاريخ
11/18/2024 4:35:44 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، ليلة
الأحد/ الاثنين، أنها هاجمت "هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة
الطيران المسيّر".
وقالت المقاومة في بيان، إن ذلك يأتي "استمراراً
بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر
التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وأكدت المقاومة "استمرار عملياتها في دكّ
معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
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