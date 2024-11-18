بي في هاردوير تعزز التزامها بتعزيز الأمن في أنظمة التتبع الشمسية

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Editorial) جدة، نوفمبر: في سوق الطاقة المتجددة الذي يركز بشكل متزايد على التقنيات الآمنة والفعالة، تؤكد شركة بي في هارد وير (PVH) التزامها بالأنظمة المتقدمة المصممة لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة مع إعطاء الأولوية للأمن. وإدراكًا لضعف الأنظمة الاتصالات في مواجهة التهديدات الإلكترونية المحتملة، دمجت شركة "PVH" تقنيات الاتصال الدقيقة مع تدابير أمنية قوية لضمان سرية البيانات أثناء النقل. توفر هذه الأنظمة عائداً محسنًا للطاقة وحماية شاملة للعمليات الآمنة.
تسعى شركة "PVH" باستمرار إلى حماية عملائها وشركائها. وينعكس هذا الالتزام في شهادتي " ISO 27001" و" IEC 62443-4-1"، كما تسعى الشركة بنشاط للحصول على شهادة "IEC 62443-4-2"
التقنيات خلف شبكات الاتصالات الخاصة بشركة "PVH"
تلتزم شركة " PVH" بحماية البيانات وضمان الاتصال السلس داخل أنظمتها. ولتحقيق ذلك، تستخدم شركة "PVH" تقنيات الاتصال المصممة لحماية المعلومات الحساسة مع تسهيل العمليات الفعّالة. سيتم شرح هذه التقنيات بالتفصيل في الأقسام التالية:
1. تقنية " LoRa" في أنظمة التتبع الشمسية من "PVH"
تستخدم أنظمة التتبع الشمسية من "PVH" نوعاً من الاتصالات اللاسلكية يسمى "Long Range (LoRa)" لإرسال البيانات بين أجهزة التتبع والبوابة الرئيسية. يُعرف هذا النوع من الاتصالات باستهلاكه المنخفض للطاقة وقدرته على تغطية مسافات طويلة، مما يجعله مثالياً للاستخدام في الهواء الطلق.
باستخدام هذه التقنية، يمكن للإشارة أن تنتقل لمسافة تقريبية تصل إلى حوالي 2-5 كم (~1.25-3 ميل)، بينما يمكن أن يمتد خط الرؤية المباشر إلى ما يزيد عن 15 كم (~9.3 ميل). تعتبر تقديرات نطاق الإشارة هذه هي تقريبات صناعية، وستختلف المسافات الفعلية بناءً على كل تركيب محدد.
2. الخدمات السحابية - المراقبة المركزية
تستخدم "PVH" تقنية السحابة لتعزيز أمان وموثوقية أنظمة التتبع الشمسية الخاصة بها. باستخدام "Google Cloud Platform (GCP)"، جنبًا إلى جنب مع خدمات "IaaS" و"PaaS"، تضمن "PVH" أمان بيانات العملاء.
3. NFC اتصالات المجال القريب للصيانة والتشغيل
طورت شركة "PVH" تطبيقًا محمولًا يستخدم تقنية الاتصال قريب المدى"Near Field Communication (NFC)" للتفاعل مع وحدات التحكم في المحركات (DBox) في الميدان. يبسط هذا التطبيق نشر وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، مما يسمح للفنيين المعتمدين باستخدام هواتفهم الذكية للتواصل مع وحدات "DBox" دون الحاجة إلى منافذ مادية إضافية.
تضمن التقنية مستوى عالٍ من الأمان من خلال مطالبة المستخدمين بمصادقة ثنائية للتأكد من أن الأشخاص المصرح لهم فقط يمكنهم التفاعل مع "DBOX" بالإضافة إلى ذلك فإن "DBOX – NFC" محمي بكلمة مرور.
نظرة عامة على شبكة نظام التتبع
يستخدم نظام التتبع الشمسي شبكة من الأجهزة المترابطة:
"TBox" وهي وحدة التحكم في التتبع، و"MBox" وحدة تحكم في الأرصاد الجوية، و" DBox" وحدة التحكم في المحرك، و"LoRa Gateway" هي مكرر الشبكة، و" Fiber Ring" حلقة الألياف الضوئية (مقدمة من قبل جهات أخرى)، و"TrackNet" شبكة النطاق اللاسلكي.
تعمل جميع هذه المكونات جنباً إلى جنب لرصد الظروف البيئية، والتحكم في المعدات، وتسهيل الاتصال بالبيانات. تضمن هذه البنية الأداء الأمثل للنظام والموثوقية والأمان.
توفر " PVH " أنظمة تتبع مع أو بدون اتصال سحابي، حسب تفضيلات العملاء. في الحالات التي لا يتم فيها استخدام الخدمات السحابية، تتم إدارة جميع الاتصالات عن بعد من خلال جدار الحماية في الموقع.
تستخدم " PVH" أيضًا تدابير أمنية قوية لحماية بيانات العملاء والأنظمة. يشمل نهجنا تدريب الموظفين والأمن المادي واتصالات VPN المشفرة. ونقدم قواعد جدار حماية مفصلة ولدينا خطط استجابة للحوادث. تتم إدارة الأصول الإلكترونية المؤقتة بضوابط وصول صارمة.
حول PVH
تعد شركة " PVH"شركة رائدة عالمياً لأنظمة التتبع الشمسي وقد كرست نفسها لدفع الابتكار والتميز في قطاع الطاقة المتجددة. مع التزامها بالجودة والكفاءة والاستدامة، توفر" PVH" حلولاً متطورة مصممة لتحقيق أقصى أداء لمشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم.
شهادة ISO 27001: تعزز شهادة ISO 27001 مصداقية البيان الصحفي من خلال إظهار التزام PVH بإدارة أمن المعلومات. تشير هذه الشهادة إلى أن PVH قد نفذت تدابير أمنية صارمة لحماية سرية البيانات.
شهادة IEC 62443-4-1: تضيف شهادة IEC 62443-4-1 إلى مصداقية البيان الصحفي من خلال إظهار تفاني PVH في مجال الأمن السيبراني في أنظمة التحكم الصناعية. تشير هذه الشهادة إلى أن PVH قد استوفت المعايير الدولية لتأمين أنظمة الأتمتة والتحكم الصناعية.
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