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) مع بداية موسم حصاد الزيتون، دعا محمود نادر أبناءه الثلاثة—اثنان منهم في الجامعة وواحد يعمل في محل تجاري—لتقسيم أوقاتهم بين الدراسة ومساعدته في جمع الزيتون, تكسب العائلة أجورًا بناءً على كمية الزيتون التي يجمعونها، مما يساعد في تغطية بعض نفقات التعليم, وأوضح محمود أنه يعمل في حصاد الزيتون منذ عدة سنوات، حيث يحصل على دخل
مؤقت خلال الموسم إلى جانب بعض المنتجات الأساسية مثل زيت الزيتون والزيتون والصابون, يمتد موسم حصاد الزيتون في الأردن عادةً من أوائل أكتوبر حتى ديسمبر، حيث تشير وزارة الزراعة إلى أن الإنتاج لهذا العام من المتوقع أن يصل إلى 175,000 طن, من هذه الكمية، سيتم عصر 143,000 طن لإنتاج حوالي 26,000 طن من زيت الزيتون، في حين من المتوقع أن يكون الطلب المحلي على زيت الزيتون حوالي 25,000 طن.
كما تُظهر حالة محمود الواقع الذي يعيشه العديد من الأسر في الأردن، التي تعتمد على العمل الموسمي الذي يوفره حصاد الزيتون, ويشكل هذا العمل الموسمي جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي، الذي يساهم، وفقًا لدراسة أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني في عام 2021، بما يقارب 15بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, وأشار صاحب مزرعة الزيتون خالد حسين إلى أنه يوظف كل عام عددًا من الشباب للمساعدة في حصاد الزيتون وجمعه ونقله إلى المعاصر مقابل أجر محدد, بالإضافة إلى ذلك، يوظف عمالًا لصناعة منتجات مثل الصابون والطحين، الذي يُباع كوقود للتدفئة أو يستخدم في منتجات أخرى, ووصف الخبير الاقتصادي حسام عيش موسم حصاد الزيتون بأنه "اقتصاد ظل إيجابي" يوفر فرص دخل قصيرة الأجل للعديد من الأردنيين, كما يساعد هذا الموسم الفلاحين في الوفاء بالتزاماتهم المالية حتى وقت بيع المحصول.
وبدوره، أشار الخبير الاقتصادي السياسي زيّان زوانه إلى الفوائد الاقتصادية الواسعة لهذا الموسم، موضحًا أنه يوفر فرص عمل في العديد من القطاعات المرتبطة بالحصاد مثل النقل والحفظ والإنتاج، بما في ذلك المصانع التي تعمل في صناعة العلب والبلاستيك, بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، يحمل موسم حصاد الزيتون دلالات ثقافية، حيث يأخذ العديد من الأطفال عطلة من المدرسة للمساعدة في حصاد الزيتون مع أسرهم, وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن عدد المعاصر في الأردن بلغ 146 معصرة في عام 2023، بينما بلغ إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الزيتون 578,400 دونم في نفس العام, وتتصدر محافظة إربد القائمة بمساحة تبلغ 164,500 دونم مخصصة لزراعة الزيتون.
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