مؤشر الأسهم العام يغلق عند 2423, 01 نقطة

(MENAFN
) أغلق مؤشر الأسهم العام أمس الموافق 17نوفمبر, عند 2423, 01 نقطة، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0, 2بالمئة, بلغ إجمالي حجم التداول حوالي 3, 7 مليون دينار، تم خلالها تبادل 2, 8 مليون سهم
عبر 2,187 صفقة.
ومن بين 91 شركة تم تداول أسهمها، سجلت 32 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 30 شركة, وتباين أداء القطاعات حيث انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0, 51بالمئة، بينما سجل مؤشر القطاع الصناعي ارتفاعًا بنسبة 0, 38بالمئة, كما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0, 20بالمئة.
كما تمكنت بعض القطاعات الفرعية من تحقيق مكاسب مثل الصناعات الكيميائية (+1, 52بالمئة)، والصناعات الاستخراجية والتعدين (+0, 62بالمئة)، والخدمات المالية المتنوعة (+0, 43بالمئة), في المقابل، شهدت قطاعات أخرى مثل الهندسة والبناء (-1, 37بالمئة)، والأدوية (-0, 93بالمئة)، وغيرها مثل الطاقة والتكنولوجيا، تراجعًا في مؤشراتها, ومن بين الشركات الرابحة الكبرى كانت مشروعات الشرق للاستثمار، والمحفظة الوطنية للأوراق المالية، وزرقاء التعليم والاستثمار، بينما كانت الشركات التي سجلت أكبر خسائر هي عبور للشحن والنقل، واستثمار الأردن الدولي، والنقل المتعدد المتكامل.
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