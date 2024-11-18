(MENAFN
) الحكومة الأردنية بصدد تقييم أفضل الاستراتيجيات لتنفيذ أول مشروع لتخزين الكهرباء في سدّ الموجب، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وفقًا لمصدر مطلع, على مدار العام، جرت مناقشات بين وزارات الطاقة والمياه والاستثمار، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للكهرباء، بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء, ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد رسمي لإطلاق مناقصة المشروع.
والمشروع، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تخزين الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 450 ميغاوات، مع القدرة على تخزين الطاقة لمدة تصل إلى 7 ساعات، بتكلفة تقديرية تصل إلى 600 مليون دينار, وزارة الطاقة والثروة المعدنية في انتظار موافقة رئيس الوزراء على النموذج التجاري للمشروع قبل البدء في تنفيذه.
في حين أكّد عمر أبو عيد، مدير برامج الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن، على الدور الحاسم لهذا المشروع, وأوضح أن المنشأة ستساعد في تخزين الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية, المشروع يتماشى مع الأهداف الأوسع لرؤية الأردن الاقتصادية للتحديث, وسيعتمد نظام تخزين الكهرباء على تقنية الخزانات المائية، مع خزانات علوية وسفلية خلف السد، متصلة بتوربين لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
MENAFN18112024000045015687ID1108895773
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.