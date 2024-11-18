بيت هيغثيث يواجه عقبات كبيرة في عملية تأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ

(MENAFN
) يواجه بيت هيغثيث، الذي رشحه دونالد ترامب
لمنصب وزير
الدفاع، عقبات كبيرة في عملية تأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ، بسبب الجدل الذي أثير حوله، بما في ذلك مزاعم الاعتداء الجنسي ووشوم مرتبطة بأيديولوجيات متطرفة, وفي الظروف العادية، كان من غير المرجح أن يتم تأكيد ترشيحه بسبب هذه القضايا، ولكن هذه ليست أوقاتًا عادية في واشنطن, ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، تم اختيار هيغثيث، المقدم في قناة فوكس نيوز، من قبل ترامب ليكون أحد المرشحين المثيرين للجدل، مما أثار قلقًا في مجلس الشيوخ, ولتولي مسؤولية البنتاغون والإشراف على 3, 4 مليون موظف، يحتاج هيغثيث إلى موافقة مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يضغط ترامب علنًا على المشرعين لدعمه.
كما قدمت الاكتشافات الأخيرة مزيدًا من التعقيدات لعملية تأكيد تعيين هيغثيث, في عام 2017، تم التحقيق مع الجندي السابق، الذي خدم ثلاث مرات، في كاليفورنيا بتهمة الاعتداء الجنسي, ورغم أنه لم يتم توجيه أي تهم بعد تقديم امرأة مجهولة للبلاغ للشرطة، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى دقة الفحص الأمني الذي خضع له, فيما بعد، تسوى هيغثيث القضية من خلال اتفاقية عدم إفشاء، مؤكدًا أن اللقاء كان بالتراضي ولكنه أبقى التفاصيل المالية سرية.
وبالإضافة إلى مزاعم الاعتداء الجنسي، أثارت وشوم هيغثيث أيضًا تساؤلات, في عام 2020، استبعدته الحرس الوطني من نشره في حفل تنصيب جو بايدن بسبب وشومه، والتي تشمل الصليب المقدس للقدس وعبارة "Deus Vult" (الله يريدها)، وهي رموز مرتبطة بالحروب الصليبية في العصور الوسطى, وقد أثارت هذه الوشوم اتهامات من بعض زملائه الذين وصفوه بأنه "قومي أبيض محتمل"، مما يزيد من تدقيق عملية ترشيحه.
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