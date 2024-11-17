((البحرين والكويت)) يقدم عروضا حصرية لعملائه في معرض الجواهر العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أبرم بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين، اتفاقية شراكة حصرية مع «مجوهرات آسيا» العلامة التجارية الفاخرة في عالم المجوهرات والتي تتخذ من البحرين مقراً لها، وذلك لتقديم حزمة من العروض والتخفيضات الحصرية لعملائه في معرض الجواهر العربية 2024، والذي ينطلق خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر القادم في مركز البحرين العالمي للمعارض.
ويقدم البنك عبر هذه الشراكة مجموعة من المزايا لعملائه من خلال معرض المجوهرات العربية، بما في ذلك خصومات خاصة تصل إلى 40 % عند استخدام بطاقات الائتمان من بنك البحرين والكويت، وخصم يصل إلى 30 % على علامات تجارية مختارة عند استخدام بطاقات الخصم من بنك البحرين والكويت.
بالإضافة إلى ذلك، سيقدم بنك البحرين والكويت عروضًا ترويجية متنوعة لجميع عملائه حاملي البطاقات الائتمانية مثل برنامج «اشتر الآن وادفع لاحقًا» للتقسيط الحصري مع بطاقات الائتمان من بنك البحرين والكويت حيث يتم سداد مبلغ المعاملة على مدار 12 شهراً بفائدة 0 % . كما سيتمكن عملاء البنك من مشاهدة واقتناء المنتجات الحصرية المعروضة في جناح «مجوهرات آسيا»، وسيستخدم البنك غرفة الـ VIP في «مجوهرات آسيا» لاستضافة عملائه من كبار الشخصيات.
وبهذه المناسبة، قال أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لبنك البحرين والكويت: «يسعدنا أن نعلن هذه الشراكة الحصرية مع مجوهرات آسيا لتقديم باقة متنوعة من العروض لعملائنا الكرام في المعرض الأبرز في مجال المجوهرات والساعات على مستوى الشرق الأوسط، لإثراء تجربة تسوقهم وتمكينهم من الحصول على كل ما يرغبون في اقتنائه خلال المعرض بأفضل الأسعار والتسهيلات المالية».
وأضاف تقي: «من خلال هذه الشراكة، يؤكد بنك البحرين والكويت مرة أخرى التزامه بتقديم كل من شأنه أن يعزز تجربة عملائه المصرفية بما يواكب متطلباتهم المتغيرة وأهدافهم المالية».
من جانبه، قال محمد جعفر، رئيس مجلس إدارة شركة مجوهرات آسيا: «نفخر بهذه الشراكة مع بنك البحرين والكويت، ونحن نهدف من خلال هذه الشراكة إلى تقديم تجربة تسوق استثنائية لزوارنا وعملاء البنك بما يعكس رؤيتنا المشتركة لتقديم الأفضل لعملائنا، ونحن متحمسون لتقديم مجموعة منتقاة من المنتجات الراقية والحصرية في جناحنا والتي تعكس تفرد وجودة صناعة المجوهرات والساعات لدينا، والتي تمزج بين الأناقة والحرفية والفخامة».
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