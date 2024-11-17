((البحرين والكويت)) يقدم عروضا حصرية لعملائه في معرض الجواهر العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أبرم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬حصرية‭ ‬مع‭ ‬‮«‬مجوهرات‭ ‬آسيا‮»‬‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الفاخرة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المجوهرات‭ ‬والتي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬لتقديم‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬والتخفيضات‭ ‬الحصرية‭ ‬لعملائه‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬ينطلق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

ويقدم‭ ‬البنك‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬لعملائه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬المجوهرات‭ ‬العربية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خصومات‭ ‬خاصة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬40 % ‭ ‬عند‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬وخصم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬30 % ‭ ‬على‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬مختارة‭ ‬عند‭ ‬استخدام‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سيقدم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬عروضًا‭ ‬ترويجية‭ ‬متنوعة‭ ‬لجميع‭ ‬عملائه‭ ‬حاملي‭ ‬البطاقات‭ ‬الائتمانية‭ ‬مثل‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬اشتر‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقًا‮»‬‭ ‬للتقسيط‭ ‬الحصري‭ ‬مع‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬المعاملة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬12‭ ‬شهراً‭ ‬بفائدة‭ ‬0 % ‭. ‬كما‭ ‬سيتمكن‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬واقتناء‭ ‬المنتجات‭ ‬الحصرية‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬‮«‬مجوهرات‭ ‬آسيا‮»‬،‭ ‬وسيستخدم‭ ‬البنك‭ ‬غرفة‭ ‬الـ‭ ‬ VIP في‭ ‬‮«‬مجوهرات‭ ‬آسيا‮»‬‭ ‬لاستضافة‭ ‬عملائه‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬تقي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الحصرية‭ ‬مع‭ ‬مجوهرات‭ ‬آسيا‭ ‬لتقديم‭ ‬باقة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬لإثراء‭ ‬تجربة‭ ‬تسوقهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬اقتنائه‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬بأفضل‭ ‬الأسعار‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬تقي‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬يؤكد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬التزامه‭ ‬بتقديم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬تجربة‭ ‬عملائه‭ ‬المصرفية‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬متطلباتهم‭ ‬المتغيرة‭ ‬وأهدافهم‭ ‬المالية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬مجوهرات‭ ‬آسيا‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬ونحن‭ ‬نهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬استثنائية‭ ‬لزوارنا‭ ‬وعملاء‭ ‬البنك‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬لتقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬لعملائنا،‭ ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬منتقاة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الراقية‭ ‬والحصرية‭ ‬في‭ ‬جناحنا‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬تفرد‭ ‬وجودة‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬لدينا،‭ ‬والتي‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬الأناقة‭ ‬والحرفية‭ ‬والفخامة‮»‬‭.‬