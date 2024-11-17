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الصمت الـحـرج: دمشق تنأى بنفسها عن حرب غزة رغم الضربات الصهيونية المتكررة

11/17/2024 11:28:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تستنج مادة تحليلية أن النظام السوري وفي خِضم الاستهداف الصهيوني المتكرر للأراضي السورية؛ تركز أولويته في الصمت والنأي بالنفس وتجنب الانخراط في الصراع الإقليمي الذي يقف وراءه الكيان الصهيوني بعد مرور أكثر من سنة منذ أن بدأت الحرب على غزة.
وذكرت المادة التي نشرها معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع مركز عمران للدراسات الإستراتيجية، أن النظام السوري ينتهج اليوم إستراتيجية تمرير الوقت، لغياب القدرة عن الانفكاك في هذه المرحلة عن إيران، بالإضافة لوجود اعتبارات لأولوية حسم الصراع المحلي في عدة مناطق داخل سورية كهدف رئيسي للنظام، مما يشير إلى احتمالية عودة التصعيد العسكري في الرقعة السورية قبيل تسلم دونالد ترامب مهامه رسميًّا كرئيس للولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) العام المقبل. حيث تناقش وتبحث المادة المزودة بالخرائط- المحدثة لغاية منتصف تشرين الثاني (نوفمبر)- مناطق الانتشار والوصول الإيرانية في سورية، بالإضافة لمناطق السيطرة المحلية بين أطراف الصراع في سورية.
وتشير المادة التي أعدها الباحث حـسـن جـابـر، وفـرح أبو عيادة، مساعد باحث، أن من جملة الأسباب التي تدفع باتجاه تثبيت الدور غير الفاعل للنظام السوري في ظل التحولات الإقليمية أيضًا؛ مجموعة من القيود والمحددات المحلية؛ كتفاقم حالة التردي الاقتصادي، وتزايد الحراك الشعبي المستمر مثل حراك السويداء، وتنامي حالة عدم الرضا محليًا.
وفي هذا السياق، يستنتج الباحثان، تبعًا للعدد الكبير من الضربات الصهيونية على الأراضي السورية، أن معظمها استهدف مواقع إيرانية أو فصائل مسلحة تابعة لها. كما يلفتان إلى أن تفاعل النظام لم يكن بالمستوى المناسب لحجم التطورات الإقليمية من وجهة نظر "محور المقاومة"، ويظهر ذلك على سبيل المثال لا الحصر في غياب المسيرات المناصرة لغزة في المدن التي يسيطر عليها النظام، إلى جانب البيان وردة الفعل الخجولة على إثر استشهاد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني.
كما يبقى الحديث عن القدرة على التحلل من النفوذ الإيراني في سورية موضع اختبار ونقاش، خاصة وأن هذا النفوذ يتجسد على شكل انتشار عسكري في سورية ممتد لأكثر من عقد من الزمن، مما يشير إلى أن التحلل منه لن يكون سهلًا وإن توفرت الإرادة الكافية لذلك، لا سيما في ضوء الطموح الجيوسياسي الإيراني في الشرق الأوسط، وفي ضوء ما تمثله الجغرافيا السورية من قيمة إستراتيجية في حسابات طهران.
وتخلص المادة إلى أن دمشق تراهن على عاملين اثنين في المرحلة المقبلة هما؛ استمرار وتيرة الانفتاح الدبلوماسي لإعادة تأهيل النظام السوري دوليًا، ورهان إعادة الإعمار وتجاوز مرحلة الحرب، في الوقت الذي يعتقد أن الانفكاك من طهران رغبة غير معلنة لدمشق، إلا أن مدى وكثافة هذا الانتشار قد يضفي المزيد من التعقيدات على خيارات النظام، ويبقي مصير النفوذ الإيراني رهينة للترتيبات الإقليمية المرتقبة مع تولي ترامب للرئاسة الأميركية، كما تبقى فرضية قدرة النظام على اتخاذ قرارات ذاتية موضع تساؤل مفتوح، مع تبادر مؤشرات عودة التصعيد المحلي إلى الواجهة مجددًا في المرحلة المقبلة.
وتُعتبر الفترة القادمة، لحين تولي ترامب رسميًّا إدارة البيت الأبيض، الأكثر عرضة لامتداد رقعة الحرب الصهيونية نحو الجنوب السوري، وقد يتخذ هذا التوسع أحد الأهداف الإستراتيجية، كعزل حزب الله عن الممر الإيراني الآمن، والذي يعتبر شريانًا حيويًا لاتصال الحزب بإيران مرورًا بالجغرافيا السورية، أو توسيع المنطقة العازلة شمال الجولان بالحد الأدنى للاحتلال. في حين يُستبعد أن تصل حالة التصعيد الجارية لمرحلة الاشتباك المباشر مع النظام السوري.
كما تتيح المبادرة العربية والتوجهات السياسية الروسية هوامش إضافية لحركة النظام السوري للتحلل التدريجي من النفوذ الإيراني، في حين يعتبر الانتشار العسكري الإيراني في سورية الأكبر والأهم من بين الأطراف الأخرى.
يتضح مما سبق أن النظام السوري ماضٍ في إستراتيجية تمرير الوقت، والحفاظ على الوضع الراهن بمكتسباته، بهدف محاولة تجنب التورط في مواجهة مباشرة كطرف ضمن "محور المقاومة"، وعبور الضباب الإقليمي بأقل خسائر ممكنة، حيث يدرك النظام الخطر الوجودي الذي قد ينبثق عن أي تحرك غير محسوب لصالح إيران أو حزب الله، لا سيما في سياق معادلة صفرية ينتهجها الاحتلال، وتوفر الإرادة الصهيونية لتوسيع رقعة الحرب ضد النفوذ الإيراني في الإقليم بعد الحرب على غزة، وغياب الكبح الأميركي لهذه التوجهات؛ والتي تنعكس بوضوح في رفع الضغط والتصعيد العسكري للحد الأقصى في مواجهة حزب الله منذ منتصف أيلول (سبتمبر)، والتحركات المباشرة شمال الجولان المحتل، ناهيك عن القصف شبه اليومي للأراضي السورية، وبالتالي، المزيد من فرص التدخل العسكري الصهيوني المباشر على الأراضي السورية.
وأمام تعقيدات هذا المشهد بقيود الداخل وتحولات الإقليم؛ فإن براغماتية دمشق تظهر بصورة تفضيل الخيار العربي والروسي في مقابل الاصطفاف مع إيران، وتفضيل المكتسبات الدبلوماسية طويلة الأمد التي يمكن وصفها برهان المصير. فمنذ عودة النظام السوري لجامعة الدول العربية في أيار (مايو) 2023، وتفكك الموقف الأوروبي الموحد من النظام بعد تطبيع إيطاليا متبوعًا بتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لسورية مؤخرًا، والانفتاح التركي المتسارع على التفاوض المباشر مع النظام، وضبابية توجهات إدارة ترامب نحو تطبيع الدول مع النظام السوري؛ فإن مزيدًا من هوامش الحركة تتاح للتحلل من النفوذ الإيراني، وهو ما يتلاقى مع أهداف النظام غير المعلنة.
في المقابل، فإن كثافة ومدى النفوذ الإيراني في سورية، والكلف الباهظة التي تكبدتها طهران للتمدد داخل مناطق سيطرة النظام السوري؛ تعتبر أبرز التحديات خاصة وأن فرص تخليها عن مكتسباتها في سورية لن تتم بسهولة؛ بل على العكس، فإن ردود فعل إيران والفصائل المحسوبة عليها في سورية ستبقى غير متوقعة لفترة غير يسيرة من الوقت، خاصة إذا ما تفاقم الضغط الأميركي في عهد ترامب على إيران كما هو متوقع مع عودته.
وأمام تعدد الأطراف وتعقيدات المشهد الجيوسياسي في خريطة الصراع السوري، والتي تُعبر عن درجة عالية من عدم اليقين حول مستقبل حسم الصراع عسكريًا، خاصة في ضوء المحددات التالية؛ الانكفاء الروسي في سورية تبعًا لأولية الحرب في أوكرانيا، استمرار تدفق المقاتلين والخبراء الإيرانيين ومن محور المقاومة نحو الأراضي السورية، التوجه الأميركي المحتمل لسحب القوات الأميركية من شمال شرق سورية، تعدد الأطراف المحلية مع الجاهزية للاشتباك على خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام السوري، أو بين المعارضة السورية وقسد وهيئة تحرير الشام؛ فإن فُرص عودة التصعيد العسكري في سورية تزداد بمرور الوقت.
في ضوء ما سبق؛ يظهر التفاهم بين الأطراف الأجنبية الرئيسية الثلاث في سورية؛ روسيا وتركيا وإيران عبر مسار استانا كفرصة حاسمة لضمان الإبقاء على التفاهمات الثلاثية البينية، والتي يعتبر نجاحها عاملًا مهمًا لضمان عدم عودة حالة الفوضى المطلقة بين الأطراف المحلية، كما يؤيد كل مما سبق التحول في الإدارة الأميركية بتولي ترامب للرئاسة، المدفوع بإنهاء الحروب كما وعد انتخابيًا، والراغب بشدة بسحب الوجود العسكري الأميركي من سورية، حيث يرى فيه عبئًا على الولايات المتحدة، وهذه العوامل مجتمعة يمكن اعتبارها دوافع لتجاوز النظام لتعقيدات المشهد الحالي في سورية والشرق الأوسط.

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