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صيدليات وبقالات مرتع التسول الجديد - جريدة الوطن السعودية

11/17/2024 11:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) التسول ظاهرة ليست بجديدة، سواء كان في الأماكن العامة، عند إشارات المرور، أو حتى في مواقع الترفيه. لكن في السنوات الأخيرة، أخذت هذه الظاهرة منحى آخر متصاعدًا، خاصةً عند مداخل ومخارج المحلات التجارية والصيدليات. يستغل بعض المتسولين هذه المواقع المزدحمة لاستعطاف أكبر عدد ممكن من المتسوقين، حيث يرون في هذه الأماكن فرصة لجمع مبالغ كبيرة من المال.بعض النساء، على سبيل المثال، تأتي بطفلها النائم بمظهره غير المرتب وملابسه البسيطة، محاولةً التأثير على قلوب الناس، بينما تختار أخريات اصطحاب أطفالهن، والتسوق بشراء حاجيات أساسية مثل الأرز وحليب الأطفال، وتقف أمام المحاسب وتطلب من المارة مساعدتها في دفع الفاتورة، مدعيةً أنها لا تملك المال الكافي وأن هذه المشتريات ضرورية لحياة أسرتها. بمجرد أن تستعطف أحدهم ويدفع عنها، تسمعه العديد من الدعوات الملونة بالاستعطاف، ثم تراقب حتى يغادر، وتعيد بعدها المشتريات واسترداد المبلغ المدفوع. هذا السيناريو يتكرر مع عدة أشخاص، ما يُمكّنها من جمع أموال كثيرة. هذه إحدى طرق الاحتيال الجديدة مع الأسف.
أما عند الصيدليات، فتستخدم بعض النساء أسلوبًا مماثلًا ولكن بتكتيك مختلف، مستغلات طبيعة المكان والحاجة الملحّة للمساعدة، فتقف المرأة أمام مدخل الصيدلية وتختار بعناية وصفة طبية مختومة من طبيب ما، مظهرة إياها مع علبة دواء فارغة، غالبًا ما تكون لدواء غال الثمن لعلاج حالة طبية مزمنة أو حالة طارئة.وفي حال دفع أحد المارة المبلغ أو جزءًا منه، لا تلبث المرأة أن تشكرهم، وبعدها تعيد الدواء إلى المحاسب واستعادة المبلغ، وتعيد الكرة مرة أخرى مع شخص آخر، مكررة الأمر بشكل دوري على مدار اليوم. وبهذه الطريقة، قد تجمع مبالغ كبيرة ، مستفيدة من تعاطف الناس وتعاونهم.نحن أمام ظاهرة لا شك أن لها آثارًا سلبية تصل إلى التأثير في الصورة العامة عن الأماكن التي يوجد بها المتسولون، حيث يُنظر إليها نظرة سلبية.
في رأيي، الحد من ظاهرة التسول يتطلب رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول أهمية تقديم التبرعات بشكل نظامي للجمعيات الخيرية المعتمدة التي تهدف لخدمة ذوي الدخل المحدود، وفي هذا السياق، تبرز منصة "إحسان" التي تلعب دورًا كبيرًا في جمع التبرعات بشكل موثوق وتوجيهها إلى مستحقيها، إلى جانب العديد من الخدمات التي تقدمها.
في الأخير، نثمن الجهود المبذولة في مكافحة ظاهرة التسول، وندعو إلى تكثيفها من خلال إطلاق حملة توعوية شاملة وتفعيل رقم مجاني للإبلاغ، بحيث يتمكن المجتمع من الإسهام بفعالية في الحد من هذه الظاهرة. تضافر الجهود بين الجهات المعنية وأفراد المجتمع هو السبيل الأمثل للتصدي لهذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية.

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