إرادات ملكية بالسفراء الهنداوي والبطاينة والتميمي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، إرادات ملكية بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء بتسمية سفراء ومفوضين للمملكة الأردنية الهاشمية في عدة دول.
وصدرت الإرادة الملكية ، بالموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية النمسا الوزير والمفوض محمد سمير سالم هنداوي ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم للمملكة في جمهورية هنغاريا.
وصدرت الارادة الملكية بالموافقة على قرار تسمير الهنداوي ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية سلوفينيا.
كما صدرت الارادة الملكية بالموافقة على قرار الحكومة بتسمية السفير الأردني لدى تركيا حازم عصام الخطيب التميمي، ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى جمهورية شمال مقدونيا.
وصدرت الارادة الملكية ، بالموافقة على قرار الحكومية على تسمية السفير الاردني لدى مملكة بلجيكا يوسف رضوان البطاينة ليكون مفوضًا غير مقيم للمملكة لدى دوقية لكسمبورغ الكبرى.
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