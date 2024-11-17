الزام جميع سيارات السفريات بتقديم طلب عبر منصة الكترونية للتدقيق

MENAFN - Khaberni) خبرني -قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة الوشاح إن حركة الركاب من وإلى الدول المجاورة تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي عوائق لحركة السفريات وخاصة ما يتعلق بنقل الركاب براً باتجاه سوريا وبالعكس.





وأشارت في حديثها لأمن إف إم أنه وبسبب الظروف الأمنية المحيطة بالمملكة وخاصة ما يتعلق بعمليات التهريب على الحدود - المعلن عنها حكومياً - كان لا بد من تنظيم هذه العملية والتدقيق أيضا على كافة المسافرين من خلال منصة الكترونية موجودة لدى الأردن والطرف الأخر في سوريا تلزم جميع سيارات السفريات التقدم بطلبات عبر هذه المنصة لنقل الركاب .





وأوضحت أن الهدف الرئيس من هذه المنصة تنظيم عملية الدخول والخروج لأعداد السيارات من قبل الطرفين مؤكدة على أن السائق لا يتأخر كثيرا وبما لا يزيد عن3 إلى 4 أيام من تاريخ تقديم الطلب عبر المنصة للحصول على الموافقة.