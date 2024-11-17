Monday, 18 November 2024 02:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قريبا.. بطاقة خصومات خليجية موحدة للمتقاعدين في دول الخليج

11/17/2024 7:17:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬مسؤول‭ ‬قطري‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬لإصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬خليجية‭ ‬موحدة‭ ‬خاصة‭ ‬بخصومات‭ ‬المتقاعدين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭.‬

وتوقع‭ ‬علي‭ ‬راشد‭ ‬المري‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬القطرية‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬اجتماعات‭ ‬ومناقشات‭ ‬جادة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬

كما‭ ‬أوضح،‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الراية‮»‬‭ ‬القطرية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬البطاقة‭ ‬سوف‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬تقدير‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬توفر‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬بجميع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الخصومات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬داخل‭ ‬أراضيها،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تعزز‭ ‬التكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬المناسبة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬الخليجيين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مقترح‭ ‬إصدار‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬يناقش‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬البنود‭ ‬التي‭ ‬ناقشها‭ ‬اجتماع‭ ‬رؤساء‭ ‬أجهزة‭ ‬التقاعد‭ ‬المدني‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرون‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬مؤخرا‭.‬

كلمات دالة

MENAFN17112024000055011008ID1108895141

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث