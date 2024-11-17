قريبا.. بطاقة خصومات خليجية موحدة للمتقاعدين في دول الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتوقع‭ ‬علي‭ ‬راشد‭ ‬المري‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬القطرية‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬اجتماعات‭ ‬ومناقشات‭ ‬جادة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬

كما‭ ‬أوضح،‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الراية‮»‬‭ ‬القطرية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬البطاقة‭ ‬سوف‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬تقدير‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬توفر‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬بجميع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬إمكانية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬الخصومات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬داخل‭ ‬أراضيها،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تعزز‭ ‬التكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬المناسبة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬الخليجيين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مقترح‭ ‬إصدار‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬يناقش‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أشهر،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬البنود‭ ‬التي‭ ‬ناقشها‭ ‬اجتماع‭ ‬رؤساء‭ ‬أجهزة‭ ‬التقاعد‭ ‬المدني‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرون‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬مؤخرا‭.‬

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