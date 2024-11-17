قريبا.. بطاقة خصومات خليجية موحدة للمتقاعدين في دول الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشف مسؤول قطري عن خطة لإصدار بطاقة خليجية موحدة خاصة بخصومات المتقاعدين في جميع دول الخليج.
وتوقع علي راشد المري مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية القطرية أن ترى هذه البطاقة النور في المستقبل القريب، لافتا إلى وجود اجتماعات ومناقشات جادة مستمرة في هذا الإطار.
كما أوضح، في حديثه لصحيفة «الراية» القطرية أمس الأحد، أن البطاقة سوف تحمل اسم «تقدير»، كما أنها توفر للمتقاعدين بجميع دول الخليج إمكانية الاستفادة من برامج الخصومات التي توفرها كل دولة داخل أراضيها، في خطوة قال إنها «تعزز التكامل والتعاون في الاهتمام بتوفير الرعاية المناسبة للمتقاعدين الخليجيين».
وأضاف أن مقترح إصدار هذه البطاقة يناقش منذ عدة أشهر، كما كان أحد أهم البنود التي ناقشها اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالث والعشرون الذي عُقد في الدوحة مؤخرا.
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