تخويل 3 موظفين من هيئة السياحة بصفة مأموري الضبط القضائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬تخويل‭ ‬3‭ ‬موظفين‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بصفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬خلال‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

حيث‭ ‬يخول‭ ‬موظفو‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬صفة‭ ‬مأموري‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬وذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬اختصاصهم‭ ‬بمسمى‭ ‬وظيفي‭ ‬أخصائي‭ ‬تفتيش‭ ‬سياحي،‭ ‬وهم‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭ ‬أكبر‭ ‬مصطفى،‭ ‬ومحمد‭ ‬عقيل‭ ‬الفردان،‭ ‬والسيد‭ ‬مرتضى‭ ‬جعفر‭ ‬سلمان‭ ‬محفوظ‭.‬

كلمات دالة