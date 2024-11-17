تخويل 3 موظفين من هيئة السياحة بصفة مأموري الضبط القضائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تخويل 3 موظفين من هيئة البحرين للسياحة والمعارض بصفة مأموري الضبط القضائي خلال الجريدة الرسمية.
حيث يخول موظفو هيئة البحرين للسياحة والمعارض صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بمسمى وظيفي أخصائي تفتيش سياحي، وهم مروة أحمد أكبر مصطفى، ومحمد عقيل الفردان، والسيد مرتضى جعفر سلمان محفوظ.
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