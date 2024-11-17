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الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لـلـمـمـلـكـة الـمـتـحـدة والمملكة المغربية

11/17/2024 7:16:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاد‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬تلبية‭ ‬لدعوة‭ ‬تلقاها‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬التقى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خلالها‭ ‬مع‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬وجرى‭ ‬استعراض‭ ‬تطور‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬والممتدة‭ ‬ومسارات‭ ‬التعاون‭ ‬التاريخي‭ ‬الوطيد‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬ومواصلة‭ ‬دعمها‭ ‬وتنميتها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالحهما‭ ‬المتبادلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬التطورات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬جلالته‭ ‬بزيارة‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأليستر‭ ‬لونغ‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كلمات دالة

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