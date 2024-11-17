الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لـلـمـمـلـكـة الـمـتـحـدة والمملكة المغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن أمس بعد أن قام بزيارة للمملكة المتحدة الصديقة، تلبية لدعوة تلقاها من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، التقى جلالة الملك المعظم خلالها مع جلالة الملك تشارلز الثالث، وجرى استعراض تطور العلاقات الوثيقة والممتدة ومسارات التعاون التاريخي الوطيد والعمل المشترك بين البلدين الصديقين ومواصلة دعمها وتنميتها على كافة المستويات بما يخدم مصالحهما المتبادلة، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، كما قام جلالته بزيارة المملكة المغربية الشقيقة.
وكان في مقدمة مستقبلي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأليستر لونغ سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
كلمات دالة
MENAFN17112024000055011008ID1108895138
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.