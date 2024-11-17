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شبكة الطاقة الأوكرانية تتعرض لهجوم روسي ((واسع))

11/17/2024 7:16:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كييف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعرضت‭ ‬شبكة‭ ‬الطاقة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الضعيفة‭ ‬أساسا‭ ‬لهجوم‭ ‬روسي‭ ‬‮«‬واسع‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الوطنية،‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬حوالي‭ ‬عشرين‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬فيما‭ ‬تخشى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬على‭ ‬جبهة‭ ‬القتال‭ ‬خسارة‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬مع‭ ‬إعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬رئيسا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هجوما‭ ‬ضخما‭ ‬استهدف‭ ‬كل‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭ ‬و«بنيتنا‭ ‬التحتية‭ ‬للطاقة‮»‬،‭ ‬وأفاد‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬120‭ ‬صاروخا‭ ‬و90‭ ‬طائرة‭ ‬مسيّرة‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬يوري‭ ‬إغنات‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬ليلة‭ ‬جهنمية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الدفاعات‭ ‬المضادة‭ ‬للطائرات‭ ‬أسقطت‭ ‬144‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬والمسيرات‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أندري‭ ‬سيبيغا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬تتعرض‭ ‬‮«‬لأحد‭ ‬أوسع‭ ‬الهجمات‭ ‬الجوية‮»‬‭ ‬الروسية‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أنها‭ ‬ضربت‭ ‬‮«‬كل‮»‬‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬‮«‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الأساسية‭ ‬للطاقة‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬المجمع‭ ‬الصناعي‭ ‬العسكري‭ ‬الأوكراني‮»‬‭. ‬وتكثف‭ ‬روسيا‭ ‬الهجمات‭ ‬بواسطة‭ ‬المسيّرات‭ ‬والصواريخ‭ ‬وقد‭ ‬دمرت‭ ‬نصف‭ ‬قدرات‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬بحسب‭ ‬كييف‭. ‬وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ديتيك‮»‬‭ ‬الأوكرانية‭ ‬المشغلة‭ ‬لقطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬محطاتها‭ ‬للطاقة‭ ‬الحرارية‭ ‬تعرضت‭ ‬‮«‬لأضرار‭ ‬جسيمة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬بين‭ ‬موظّفيها‭.‬

وتعاني‭ ‬أوكرانيا‭ ‬انقطاعات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬ما‭ ‬يبعث‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬شتاء‭ ‬قاس‭. ‬وأعلنت‭ ‬‮«‬ديتيك‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬انقطاعا‭ ‬طارئا‭ ‬في‭ ‬التيار‮»‬‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬كييف‭ ‬ودونيتسك‭ ‬دنيبروبتروفسك‭ ‬قبل‭ ‬الإعلان‭ ‬لاحقا‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬الطاقة‭. ‬وتحضّ‭ ‬كييف‭ ‬شركاءها‭ ‬الغربيين‭ ‬على‭ ‬مساعدتها‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬يتطلب‭ ‬استثمارات‭ ‬كبيرة،‭ ‬ومدها‭ ‬بدفاعات‭ ‬جوية‭ ‬لمواجهة‭ ‬القصف‭ ‬الروسي‭. ‬وأشاد‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الأحد‭ ‬بإسقاط‭ ‬طيارين‭ ‬يقودون‭ ‬مقاتلات‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬إف‭-‬16‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬أطلقت‭ ‬باتجاه‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وتسلّمت‭ ‬كييف‭ ‬هذه‭ ‬المعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭.‬

وفي‭ ‬المجموع،‭ ‬خلفت‭ ‬الهجمات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬وصباح‭ ‬الأحد‭ ‬تسعة‭ ‬قتلى‭ ‬وحوالي‭ ‬عشرين‭ ‬جريحا،‭ ‬وفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬المحلية‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬موظفان‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬السكك‭ ‬الحديد‭ ‬الحكومية‭ ‬أوكرزاليزنيتسيا‭ ‬قُتلا‭ ‬خلال‭ ‬تفجير‭ ‬مستودع‭ ‬في‭ ‬نيكوبول‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرون‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭. ‬وقتلت‭ ‬امرأة‭ ‬وأصيب‭ ‬شخصان‭ ‬بهجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬لفيف‭ (‬غرب‭) ‬التي‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬استهدافها،‭ ‬بحسب‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬ماكسيم‭ ‬كوزيتسكي‭. ‬

وفي‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬قُتل‭ ‬شخصان‭ ‬وأصيب‭ ‬شاب‭ ‬يبلغ‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬أوديسا،‭ ‬فيما‭ ‬قُتلت‭ ‬امرأة‭ ‬بمسيّرة‭ ‬في‭ ‬خيرسون،‭ ‬وفقا‭ ‬للحاكمين‭ ‬المحليين‭. ‬وقتلت‭ ‬غارة‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬امرأتين‭ ‬وأصابت‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان،‭ ‬في‭ ‬ميكولاييف،‭ ‬بحسب‭ ‬أجهزة‭ ‬الطوارئ‭. ‬وأصيب‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬منفصلة‭ ‬في‭ ‬دنيبرو‭ (‬شرق‭) ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بولتافا‭ (‬وسط‭) ‬وزابوريجيا‭ ‬وخيرسون‭ (‬جنوب‭). ‬ووصلت‭ ‬صواريخ‭ ‬ومسيّرات‭ ‬روسية‭ ‬حتى‭ ‬إلى‭ ‬ترانسكارباثيا،‭ ‬وهي‭ ‬منطقة‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬تُستهدف‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الجبهة‭ ‬وعلى‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬بولندا‭ ‬والمجر‭ ‬خصوصا‭.‬

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