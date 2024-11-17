الاتحاد الدولي للفروسية يكرم ناصر بن حمد بمناسبة لقب بطولة العالم للقدرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كرم الاتحاد الدولي للفروسية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة، الفارس العربي الوحيد الذي يحرز تميزا عالميا غير مسبوق على مستوى العالم في رياضة سباقات القدرة والتحمل الدولية.
وجاء هذا التكريم بمناسبة فوز سموه بلقب بطولة العالم لسباقات القدرة في دورتين متتاليتين، بعد أن أحرز لقب بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في مدينة مونبازير بجمهورية فرنسا خلال شهر سبتمبر 2024 لمسافة 160 كم، وبطولة العالم نسخة 2022 التي أقيمت في قرية بوذيب بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.
كما يأتي التكريم عرفانا من الاتحاد الدولي للفروسية بالإنجازات المتواصلة التي حققها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إضافة إلى إسهامات سموه البارزة في تطوير هذه الرياضة العريقة.
وجاء تكريم سموه، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تسلم الجائزة نيابة عن سموه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة نائب الرئيس الفخري للاتحاد الدولي للفروسية، من السيد انغمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية.
وبهذه المناسبة، أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره للاتحاد الدولي للفروسية على هذا التكريم الذي يعتبر حافزا لمواصلة مسيرة العطاء في رياضة القدرة، مشيدا سموه بهذه اللفتة المعبرة من الاتحاد الدولي للفروسية التي تمثل تشجيعا للفرسان في رياضة القدرة، مقدما لهم جزيل الشكر والتقدير، مثمنا الدور الذي يلعبه الاتحاد الاماراتي للفروسية برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، ورئيس المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية سلطان اليحيائي.
من جانبه، بارك الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على هذا التكريم الذي يأتي للفرسان أصحاب الانجازات من فرسان المجموعة السابعة للاتحاد الدولي للفروسية، متمنيا لسموه دوام التوفيق والنجاح.
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