الاتحاد الدولي للفروسية يكرم ناصر بن حمد بمناسبة لقب بطولة العالم للقدرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‎كرم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬الفارس‭ ‬العربي‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يحرز‭ ‬تميزا‭ ‬عالميا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة‭ ‬والتحمل‭ ‬الدولية‭.‬

‎وجاء‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬سموه‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬دورتين‭ ‬متتاليتين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مونبازير‭ ‬بجمهورية‭ ‬فرنسا‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم،‭ ‬وبطولة‭ ‬العالم‭ ‬نسخة‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بوذيب‭ ‬بدولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

كما‭ ‬يأتي‭ ‬التكريم‭ ‬عرفانا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إسهامات‭ ‬سموه‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العريقة‭.‬

‎وجاء‭ ‬تكريم‭ ‬سموه،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي،‭ ‬حيث‭ ‬تسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬سموه‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية،‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬انغمار‭ ‬دي‭ ‬فوس‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭.‬

‎وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬حافزا‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بهذه‭ ‬اللفتة‭ ‬المعبرة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬تشجيعا‭ ‬للفرسان‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬القدرة،‭ ‬مقدما‭ ‬لهم‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬مثمنا‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاماراتي‭ ‬للفروسية‭ ‬برئاسة‭ ‬اللواء‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬الريسي،‭ ‬ورئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬سلطان‭ ‬اليحيائي‭.‬

‎من‭ ‬جانبه،‭ ‬بارك‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬للفرسان‭ ‬أصحاب‭ ‬الانجازات‭ ‬من‭ ‬فرسان‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية،‭ ‬متمنيا‭ ‬لسموه‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬