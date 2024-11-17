معدّ المنتخب في طريقه إلى الأهلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشف‭ ‬شاكر‭ ‬جاسم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬أنّ‭ ‬ناديه‭ ‬قطع‭ ‬مشوارا‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬انتقال‭ ‬صانع‭ ‬الألعاب‭ ‬الدولي‭ ‬والفريق‭ ‬حسين‭ ‬منصور‭ ‬إلى‭ ‬التوقيع‭ ‬الرسمي‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬طائرة‭ ‬النسور‭ ‬الصفراء‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وقال‭ ‬شاكر‭ ‬جاسم‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬انّ‭ ‬اللاعب‭ ‬حاليا‭ ‬مازال‭ ‬يزاول‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الأم‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬للرجال‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬أمامهم‭ ‬إلا‭ ‬مراجعة‭ ‬بعض‭ ‬التفاصيل‭ ‬البسيطة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بانتقال‭ ‬اللاعب‭ ‬إلى‭ ‬الأهلي‭.‬





البديل‭ ‬عماد‭ ‬سلمان

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬عماد‭ ‬سلمان‭ ‬سيكون‭ ‬البديل‭ ‬الأول‭ ‬لصانع‭ ‬ألعاب‭ ‬الفريق‭ ‬الدولي‭ ‬حسين‭ ‬منصور‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬قريبا‭ ‬للتوقيع‭ ‬الرسمي‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬شعار‭ ‬طائرة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الموسم‭ ‬2024‭-‬2025‭.‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬انّ‭ ‬عماد‭ ‬سلمان‭ ‬أمضى‭ ‬فترة‭ ‬وهو‭ ‬يشارك‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬التحضير‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬التوقيع‭ ‬الرسمي‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬لاحقة‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬