معدّ المنتخب في طريقه إلى الأهلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشف شاكر جاسم عضو مجلس إدارة نادي النبيه صالح أنّ ناديه قطع مشوارا متقدما على مستوى انتقال صانع الألعاب الدولي والفريق حسين منصور إلى التوقيع الرسمي مع الأهلي للدفاع عن شعار طائرة النسور الصفراء خلال منافسات الموسم الجديد 2024-2025.
وقال شاكر جاسم في تصريحه للملحق الرياضي في «أخبار الخليج» انّ اللاعب حاليا مازال يزاول الحصص التدريبية مع ناديه الأم النبيه صالح بعد العودة من مشاركة المنتخب في بطولة المنتخبات العربية للرجال 23 للكرة الطائرة، لافتا إلى أنه لم يبق أمامهم إلا مراجعة بعض التفاصيل البسيطة المتعلقة بانتقال اللاعب إلى الأهلي.
البديل عماد سلمان
وأشار إلى أنّ عماد سلمان سيكون البديل الأول لصانع ألعاب الفريق الدولي حسين منصور هذا الأخير الذي يستعد قريبا للتوقيع الرسمي للدفاع عن شعار طائرة النادي الأهلي خلال منافسات الموسم 2024-2025.
وقال المسؤول في نادي النبيه صالح انّ عماد سلمان أمضى فترة وهو يشارك عناصر الفريق التحضير استعدادا لخوض غمار دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة، غير أنّ التوقيع الرسمي سيكون في فترة لاحقة بحسب تعبيره.
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