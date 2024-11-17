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دراغان لم يجد قراءة المنافسينعبدالرزاق محمد: الأخطاء تتكرر.. ووضعنا غير مريح

11/17/2024 7:16:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬محمد‭ ‬أن‭ ‬أخطاء‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تتكرر‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬لأخرى،‭ ‬وخسارتنا‭ ‬أمام‭ ‬الصين‭ ‬وضعتنا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬غير‭ ‬مريح،‭ ‬والمستوى‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬عليه‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مقنعاً،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬المنتخب‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

وقال‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭: ‬إن‭ ‬اليابان‭ ‬هي‭ ‬المصنفة‭ ‬بالمرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مجموعتنا،‭ ‬وأما‭ ‬عن‭ ‬أستراليا‭ ‬والسعودية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية،‭ ‬ومنتخبا‭ ‬الصين‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬بالمرتبة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وبالقياس‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬ترتب‭ ‬أولوياتك‭. ‬

أضعنا‭ ‬خمس‭ ‬نقاط

وتابع‭: ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬عدم‭ ‬إهدار‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬ملعبنا‭ ‬أمام‭ ‬منتخبي‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والصين،‭ ‬فقد‭ ‬أهدرنا‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة‭ ‬كانت‭ ‬كفيلة‭ ‬بأن‭ ‬تضعنا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وأداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬لمنتخب‭ ‬يريد‭ ‬التأهل،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬قراءة‭ ‬المنافسين‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح،‭ ‬ولم‭ ‬يجر‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬فني‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬حتى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يستغل‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬أتيحت‭ ‬له‭. ‬وأضاف‭: ‬إن‭ ‬لقاء‭ ‬أستراليا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سيحدد‭ ‬مصير‭ ‬المنتخب،‭ ‬وعلى‭ ‬المدرب‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬التشكيلة‭ ‬المناسبة‭ ‬واللاعبين‭ ‬الأكثر‭ ‬جاهزية،‭ ‬وقراءة‭ ‬المنافس‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬والظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مغايرة‭ ‬من‭ ‬الناحيتين‭ ‬الفنية‭ ‬والتكتيكية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الأمامي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬نشهد‭ ‬منه‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬يذكر‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬التصفيات‭ ‬الحاسمة‭. ‬

واختتم‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬محمد‭ ‬تصريحه‭ ‬قائلا‭: ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مستحيل‭ ‬في‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر،‭ ‬علينا‭ ‬التمسك‭ ‬بالفرصة‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد،‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬ثانية،‭ ‬والفوز‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا،‭ ‬متمنيا‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬جولات‭ ‬قادمة‭.‬

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