دراغان لم يجد قراءة المنافسينعبدالرزاق محمد: الأخطاء تتكرر.. ووضعنا غير مريح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد اللاعب الدولي السابق عبدالرزاق محمد أن أخطاء منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تتكرر من مباراة لأخرى، وخسارتنا أمام الصين وضعتنا في موقف غير مريح، والمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراة الأخيرة لم يكن مقنعاً، وذلك في المواجهة التي خسرها المنتخب بالجولة الماضية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
وقال عبدالرزاق محمد في تصريحه لـ«أخبار الخليج الرياضي»: إن اليابان هي المصنفة بالمرتبة الأولى في مجموعتنا، وأما عن أستراليا والسعودية إلى جانب منتخبنا في المرتبة الثانية، ومنتخبا الصين وإندونيسيا بالمرتبة الثالثة، وبالقياس على الترتيب يمكنك أن ترتب أولوياتك.
أضعنا خمس نقاط
وتابع: كان من الأفضل عدم إهدار النقاط على ملعبنا أمام منتخبي إندونيسيا والصين، فقد أهدرنا خمس نقاط مهمة كانت كفيلة بأن تضعنا في المركز الثاني، وأداء اللاعبين لم يكن كافيا لمنتخب يريد التأهل، موضحا أن المدرب لم يجد قراءة المنافسين بالشكل الصحيح، ولم يجر أي تغيير فني على الأداء حتى أنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له. وأضاف: إن لقاء أستراليا يوم الثلاثاء سيحدد مصير المنتخب، وعلى المدرب أن يختار التشكيلة المناسبة واللاعبين الأكثر جاهزية، وقراءة المنافس بشكل أفضل، والظهور بصورة مغايرة من الناحيتين الفنية والتكتيكية، خاصة في الخط الأمامي الذي لم نشهد منه أي تغيير يذكر منذ بداية التصفيات الحاسمة.
واختتم عبدالرزاق محمد تصريحه قائلا: لا يوجد مستحيل في المستطيل الأخضر، علينا التمسك بالفرصة والعمل الجاد، والروح القتالية حتى آخر ثانية، والفوز أمام أستراليا، متمنيا أن يوفق المنتخب في ما تبقى من جولات قادمة.
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