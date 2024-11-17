منتخبنا يتدرب على ((الوطني)).. ودراغان يلتقي الإعلام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سينقل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحضيراته‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬15‭ ‬مساءً،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحاسمة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وسيتدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬اليوم‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬حيث‭ ‬سيركز‭ ‬فيه‭ ‬دراغان‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحضير‭ ‬الذهني‭ ‬والتكتيكي‭ ‬المناسب‭ ‬للخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭. ‬





المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬اليوم

‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضا‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للمدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول،‭ ‬والذي‭ ‬سيتحدث‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬استعدادات‭ ‬المنتخب،‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الإعلاميين،‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬المقابل‭ ‬سيظهر‭ ‬توني‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬للإعلام‭ ‬أيضاً‭.‬