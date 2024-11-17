Monday, 18 November 2024 02:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخبنا يتدرب على ((الوطني)).. ودراغان يلتقي الإعلام

11/17/2024 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سينقل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحضيراته‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬استعداداً‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬9‭:‬15‭ ‬مساءً،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬لمباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحاسمة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وسيتدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬اليوم‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬حيث‭ ‬سيركز‭ ‬فيه‭ ‬دراغان‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الهجومي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحضير‭ ‬الذهني‭ ‬والتكتيكي‭ ‬المناسب‭ ‬للخروج‭ ‬بنتيجة‭ ‬إيجابية‭. ‬


المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬اليوم

‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضا‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للمدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول،‭ ‬والذي‭ ‬سيتحدث‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬استعدادات‭ ‬المنتخب،‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الإعلاميين،‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬المقابل‭ ‬سيظهر‭ ‬توني‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬للإعلام‭ ‬أيضاً‭.‬

MENAFN17112024000055011008ID1108895131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث