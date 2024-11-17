منتخبنا يتدرب على ((الوطني)).. ودراغان يلتقي الإعلام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سينقل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته اليوم الإثنين على استاد البحرين الوطني استعداداً لمواجهة المنتخب الأسترالي يوم غد الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة لمباريات المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وسيتدرب المنتخب اليوم تحت قيادة الجهاز الفني، حيث سيركز فيه دراغان على تجهيز اللاعبين بشكل جيد على الجانب الهجومي، بالإضافة إلى التحضير الذهني والتكتيكي المناسب للخروج بنتيجة إيجابية.
المؤتمر الصحفي اليوم
ومن المقرر أيضا عقد المؤتمر الصحفي للمدرب الكرواتي دراغان تالاييتش المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، والذي سيتحدث فيه عن آخر استعدادات المنتخب، والرد على أسئلة الإعلاميين، وفي الجانب المقابل سيظهر توني بوبوفيتش مدرب المنتخب الأسترالي للإعلام أيضاً.
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