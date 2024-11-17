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اجتماع تنسيقي بين اتحاد السلة والسفارة المصرية قبل السوبر البحريني المصري

11/17/2024 7:16:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬اجتماعا‭ ‬تنسيقيا‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يتعلق‭ ‬باستضافة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬المزمع‭ ‬إقامته‭ ‬أواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الاتحاد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالصمد‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬وغازي‭ ‬رضي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬أحمد‭ ‬حافظ‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬علي‭ ‬قاسم‭ ‬السكرتير‭ ‬الثاني‭ ‬بالسفارة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬كافة‭ ‬ترتيبات‭ ‬استضافة‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬المصريين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬حافظ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬مثمرا‭ ‬للتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجهتين‭ ‬حول‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭.‬

وأكد‭ ‬حافظ‭ ‬أن‭ ‬السفارة‭ ‬المصرية‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬شركاء‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالتعاون‭ ‬الإيجابي‭ ‬بين‭ ‬السفارة‭ ‬والاتحاد‭.‬

وسيقام‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬نوفمبر،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬الفائزان‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬أيضا،‭ ‬تسبقها‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الخاسرين‭.‬

في‭ ‬الناحية‭ ‬المقابلة،‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬قاسم‭ ‬من‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬تجمع‭ ‬أندية‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬يجسد‭ ‬روابط‭ ‬المحبة‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ويعكس‭ ‬مدى‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والقاهرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأثنى‭ ‬قاسم‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المضنية‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬دولتين‭ ‬شقيقتين‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقاتهما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

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