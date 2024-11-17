اجتماع تنسيقي بين اتحاد السلة والسفارة المصرية قبل السوبر البحريني المصري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقد الاتحاد البحريني لكرة السلة اجتماعا تنسيقيا مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين يتعلق باستضافة كأس السوبر البحريني المصري المزمع إقامته أواخر الشهر الحالي.
وحضر الاجتماع من جانب الاتحاد محمد عبدالصمد الأمين المالي وغازي رضي عضو مجلس الإدارة والأمين العام أحمد حافظ.
في المقابل، حضر الاجتماع مع الجانب المصري علي قاسم السكرتير الثاني بالسفارة حيث تم بحث كافة ترتيبات استضافة فريقي الأهلي والاتحاد السكندري المصريين للمشاركة في كأس السوبر البحريني المصري لكرة السلة.
وقال أحمد حافظ الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة السلة إن الاجتماع مع السفارة المصرية لدى مملكة البحرين كان مثمرا للتنسيق بين الجهتين حول استضافة المملكة لهذه البطولة.
وأكد حافظ أن السفارة المصرية تعتبر من شركاء النجاح في تنظيم السوبر البحريني المصري للعام الثاني على التوالي على أرض مملكة البحرين، مشيدا بالتعاون الإيجابي بين السفارة والاتحاد.
وسيقام السوبر المصري بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر، فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائزان في البطولتين مباراة السوبر البحريني المصري يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا، تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الفريقين الخاسرين.
في الناحية المقابلة، أكد علي قاسم من سفارة جمهورية مصر العربية الشقيقة أن استضافة مملكة البحرين لكأس السوبر المصري والمشاركة في بطولة تجمع أندية البلدين الشقيقين يجسد روابط المحبة بين الشعبين الشقيقين ويعكس مدى العلاقات الثنائية بين المنامة والقاهرة في مختلف المجالات.
وأثنى قاسم على الجهود المضنية التي يبذلها الاتحاد البحريني لكرة السلة في سبيل تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية التي تربط دولتين شقيقتين وتسهم في تعزيز علاقاتهما في المجال الرياضي.
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