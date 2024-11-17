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استعدادا للموسم الجديدجلال قروف: سلة الاتحاد تسعى إلى المنافسة‎

11/17/2024 7:16:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوضح‭ ‬جلال‭ ‬قروف‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد،‭ ‬أن‭ ‬مرحلة‭ ‬الإعداد‭ ‬تسير‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬وضمن‭ ‬الأهداف‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭ - ‬2025‭.‬

وأضاف‭ ‬قروف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬بأخبار‭ ‬الخليج‭ ‬قائلا‭: ‬الفريق‭ ‬يحظى‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬السيد‭ ‬أنور‭ ‬شرف،‭ ‬سواء‭ ‬بالتعاقدات‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬أجانب‭ ‬لخدمة‭ ‬المنظومة‭ ‬الاتحادية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لبداية‭ ‬الموسم‭ ‬تسير‭ ‬بانتظام‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬وانضمام‭ ‬الكابتن‭ ‬هاني‭ ‬علم‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬ومساعده‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬نجف،‭ ‬حيث‭ ‬يسير‭ ‬الاثنان‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الهدف‭ ‬ذاته،‭ ‬وهو‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬والمنافسة‭ ‬بشدة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يحظى‭ ‬بكامل‭ ‬الدعم‭ ‬للوصول‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭.‬

وأوضح‭ ‬قروف‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭ ‬وبداية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬جدا‭ ‬طويلة‭ ‬وتصل‭ ‬قرابة‭ ‬السبعة‭ ‬أشهر،‭ ‬وهذا‭ ‬الفراغ‭ ‬الكبير‭ ‬عادةً‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬المنافسة‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬ويسعى‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬‮«‬التنشيطية‮»‬‭ ‬لتجهيز‭ ‬المجموعة‭ ‬لبداية‭ ‬الدوري،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬الجاهزية‭ ‬بانتظار‭ ‬اكتمال‭ ‬الصفوف‭ ‬بوصول‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القريبة‭ ‬القادمة‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬فريق‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬لديه‭ ‬لاعبون‭ ‬محليون‭ ‬ذوو‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭ ‬وخبرة‭ ‬كافية،‭ ‬ولن‭ ‬يكونوا‭ ‬صيدًا‭ ‬سهلاً‭ ‬في‭ ‬المنافسات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬يتقدمها‭ ‬كابتن‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعال‭ ‬وعلي‭ ‬جاسم،‭ ‬محمد‭ ‬غزوان‭ ‬وسيد‭ ‬ناصر‭ ‬الموسوي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬عودة‭ ‬ابن‭ ‬النادي‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬حميد‭ ‬ستشكل‭ ‬إضافة‭ ‬فنية‭ ‬للمجموعة‭ ‬دون‭ ‬شك‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬خاض‭ ‬مباراته‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬كأس‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬وفاز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭.‬

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