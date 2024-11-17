استعدادا للموسم الجديدجلال قروف: سلة الاتحاد تسعى إلى المنافسة‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أوضح جلال قروف مدير الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد، أن مرحلة الإعداد تسير بالشكل المطلوب وضمن الأهداف المخطط لها للموسم الرياضي 2024 - 2025.
وأضاف قروف في تصريح خاص للملحق الرياضي بأخبار الخليج قائلا: الفريق يحظى بالدعم الكبير من رئيس مجلس الإدارة السيد أنور شرف، سواء بالتعاقدات المحلية أو مع محترفين أجانب لخدمة المنظومة الاتحادية.
وأشار إلى أن الاستعدادات لبداية الموسم تسير بانتظام اللاعبين في التدريبات وانضمام الكابتن هاني علم مدرب الفريق ومساعده الكابتن محمد نجف، حيث يسير الاثنان في اتجاه الهدف ذاته، وهو التواجد في المربع الذهبي والمنافسة بشدة، مبينا أن الجهاز الفني يحظى بكامل الدعم للوصول مع الفريق إلى بر الأمان.
وأوضح قروف أن الفترة بين الموسم الفائت وبداية الموسم الحالي جدا طويلة وتصل قرابة السبعة أشهر، وهذا الفراغ الكبير عادةً ما يؤثر على اللاعبين للدخول في أجواء المنافسة بداية الموسم، ويسعى الفريق إلى الاستفادة من منافسات كأس اتحاد السلة «التنشيطية» لتجهيز المجموعة لبداية الدوري، من أجل رفع الجاهزية بانتظار اكتمال الصفوف بوصول المحترفين في الفترة القريبة القادمة.
وأشار مدير فريق السلة بنادي الاتحاد إلى أن الفريق لديه لاعبون محليون ذوو كفاءة عالية وخبرة كافية، ولن يكونوا صيدًا سهلاً في المنافسات، لافتا إلى أن النادي حرص على تجديد التعاقد مع مجموعة من الأسماء يتقدمها كابتن الفريق أحمد عبدالعال وعلي جاسم، محمد غزوان وسيد ناصر الموسوي، مؤكدا أن عودة ابن النادي السيد محمد حميد ستشكل إضافة فنية للمجموعة دون شك.
يذكر أن فريق الاتحاد خاض مباراته في الجولة الأولى ضمن كأس اتحاد السلة وفاز فيها على حساب فريق الحالة.
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