انطلاق بطولة خالد بن حمد لكرة اليد للمدارس الثانوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انطلقت‭ ‬بطولة‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للمدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين،‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭.‬

شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الافتتاحي‭ ‬للبطولة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬الهداية‭ ‬الخليفية‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬مدرسة‭ ‬الفاتح‭ ‬بنتيجة‭ ‬كبيرة‭ (‬41-1‭)‬،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬افتتحت‭ ‬فعاليات‭ ‬البطولة‭. ‬وفي‭ ‬المواجهة‭ ‬الثانية،‭ ‬حققت‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬فوزها‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بنتيجة‭ (‬42-24‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التأهيلي‭.‬

وتحظى‭ ‬البطولة‭ ‬بدعم‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬الرعاة‭ ‬البلاتينيين‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬بينما‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الذهبية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بريمير‭ ‬موتور،‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للسينما‭ ‬‮«‬سينيكو‮»‬،‭ ‬شركة‭ ‬جي‭ ‬أم‭ ‬أي،‭ ‬ومستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الرعاة‭ ‬البرونزيين‭: ‬شركة‭ ‬مروى‭ ‬للمياه،‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬آرت‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنقليات،‭ ‬وليبرو‭ ‬للرياضة‭.‬

وتتواصل‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تشهد‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لقاءات‭ ‬بين‭ ‬مدرسة‭ ‬الجابرية‭ ‬ومدرسة‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬وكذلك‭ ‬بين‭ ‬مدرسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬ومدرسة‭ ‬أحمد‭ ‬العمران‭.‬