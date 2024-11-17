انطلاق بطولة خالد بن حمد لكرة اليد للمدارس الثانوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انطلقت بطولة خالد بن حمد لكرة اليد للمدارس الثانوية للبنين، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وذلك بتنظيم من وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التربية الرياضية.
شهد اليوم الافتتاحي للبطولة فوز فريق مدرسة الهداية الخليفية على فريق مدرسة الفاتح بنتيجة كبيرة (41-1)، في مباراة افتتحت فعاليات البطولة. وفي المواجهة الثانية، حققت مدرسة مدينة حمد فوزها الأول على مدرسة الشيخ عبدالعزيز بنتيجة (42-24)، وذلك ضمن منافسات الدور التأهيلي.
وتحظى البطولة بدعم واسع من القطاع الخاص، حيث يشمل الرعاة البلاتينيين بنك البحرين والكويت، بينما تشارك في الرعاية الذهبية كل من بريمير موتور، شركة البحرين للسينما «سينيكو»، شركة جي أم أي، ومستشفى رويال البحرين، إضافة إلى الرعاة البرونزيين: شركة مروى للمياه، فندق «ذي آرت»، الشركة الوطنية للنقليات، وليبرو للرياضة.
وتتواصل منافسات البطولة، حيث تشهد مباريات اليوم الثاني لقاءات بين مدرسة الجابرية ومدرسة الرفاع الشرقي، وكذلك بين مدرسة الشيخ عبدالله ومدرسة أحمد العمران.
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