ديفيس وجيمس يقودان ليكرز إلى فوز خامس تواليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسجل‭ ‬ديفيس‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬جيمس‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مساهمة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬دالتون‭ ‬كنيخت‭ ‬ليحقق‭ ‬ليكرز‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬والتاسع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬4‭ ‬هزائم‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭. ‬

وقال‭ ‬ليبرون‭: ‬‮«‬انه‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭. ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نحصد‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭. ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة،‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬عدائية‭ ‬يعتبر‭ ‬نتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬لنا‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬علي‭ ‬ان‭ ‬أكون‭ ‬على‭ ‬الموعد‭ ‬عندما‭ ‬احتاجني‭ ‬فريقي‮»‬‭. ‬

وعلق‭ ‬على‭ ‬سر‭ ‬تألقه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬فقال‭: ‬‮«‬انا‭ ‬أعيش‭ ‬كل‭ ‬لحظة‭ ‬بلحظة‭. ‬كوني‭ ‬أستطيع‭ ‬اللعب‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفارق‭ ‬لفريقي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬مسيرتي‭ ‬يعني‭ ‬لي‭ ‬الكثير‭. ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬عيش‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‭ ‬عندما‭ ‬تعتزل‭ ‬وبالتالي‭ ‬أستمتع‭ ‬بكل‭ ‬لحظة‮»‬‭. ‬

وقلب‭ ‬ليكرز‭ ‬تخلفه‭ ‬بفارق‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ (‬46-56‭) ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ضرب‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬بنتيجة‭ ‬29‭-‬15‭. ‬

وسجل‭ ‬جيمس‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬والذي‭ ‬يخوض‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬ثلاثيتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الـ37‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليمنح‭ ‬التقدم‭ ‬لفريقه‭ ‬101‭-‬97‭. ‬











