ديفيس وجيمس يقودان ليكرز إلى فوز خامس تواليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
واشنطن - (أ ف ب): قاد الثنائي المتألق انتوني ديفيس والمخضرم ليبرون جيمس لوس أنجلوس ليكرز الى فوز خامس تواليا على نيو أورليانز بيليكانز 104-99 ضمن دوري أن بي ايه الأمريكي لكرة السلة، في حين لعب نجم بوسطن سلتيكس بطل الموسم الماضي جايسون تايتوم دور البطل بتسجيله سلة الفوز ضد تورونتو رابتورز في الرمق الأخير.
وسجل ديفيس 31 نقطة وأضاف جيمس 21 نقطة بالإضافة الى مساهمة كبيرة من دالتون كنيخت ليحقق ليكرز فوزه الخامس تواليا والتاسع هذا الموسم مقابل 4 هزائم ليحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية.
وقال ليبرون: «انه فوز كبير. نريد أن نحصد أكبر عدد من الانتصارات. كل مباراة مهمة، تحقيق الانتصار في أجواء عدائية يعتبر نتيجة كبيرة لنا».
وتابع: «كان يتعين علي ان أكون على الموعد عندما احتاجني فريقي».
وعلق على سر تألقه على الرغم من تقدمه في السن فقال: «انا أعيش كل لحظة بلحظة. كوني أستطيع اللعب بهذا المستوى وتحقيق الفارق لفريقي في هذه المرحلة من مسيرتي يعني لي الكثير. لا تستطيع عيش هذه اللحظات عندما تعتزل وبالتالي أستمتع بكل لحظة».
وقلب ليكرز تخلفه بفارق 10 نقاط في نهاية الشوط الأول (46-56) الى فوز بفارق 5 نقاط في نهاية المباراة بعد ان ضرب بقوة في الربع الثالث الذي أنهاه بنتيجة 29-15.
وسجل جيمس (39 عاما) والذي يخوض موسمه الثاني والعشرين في الدوري الأمريكي للمحترفين، ثلاثيتين متتاليتين في الثواني الـ37 الأخيرة ليمنح التقدم لفريقه 101-97.
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