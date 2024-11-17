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البابا يتطرق إلى اتهامات بـ((إبادة جماعية)) في غزة

11/17/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الفاتيكان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تطرّق‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬اتهامات‭ ‬بـ«الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬يصدر‭ ‬قريبا،‭ ‬نشرت‭ ‬مقتطفات‭ ‬منه‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭. ‬وقال‭ ‬البابا‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬بعض‭ ‬الخبراء،‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يحمل‭ ‬سمات‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭. ‬يجب‭ ‬درس‭ ‬ذلك‭ ‬بعناية‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ (‬الوضع‭) ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬التعريف‭ ‬التقني‭ ‬الذي‭ ‬صاغه‭ ‬الحقوقيون‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‮»‬‭. ‬

ونشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ستامبا‮»‬‭ ‬الإيطالية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬مقتطفات‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬الجديد‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الأمل‭ ‬لا‭ ‬يخيب‭ ‬أبدا‭. ‬حجاج‭ ‬نحو‭ ‬عالم‭ ‬أفضل‮»‬‭ ‬المقرر‭ ‬نشره‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية‭. ‬ويتطرق‭ ‬البابا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بانتظام‭ ‬إلى‭ ‬محرقة‭ ‬اليهود‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬و«الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬للأرمن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬العثمانية‭ ‬أو‭ ‬للتوتسي‭ ‬في‭ ‬رواندا‭ ‬أو‭ ‬للمسيحيين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

وأعرب‭ ‬البابا‭ ‬مرارا‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لعدد‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لكنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يستخدم‭ ‬فيها‭ ‬علنا‭ ‬مصطلح‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتبناه،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬ولجأت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬وتقدّمت‭ ‬بشكوى‭ ‬تتّهم‭ ‬فيها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بانتهاك‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمنع‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬المبرمة‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬بشدة‭. ‬

وانضمت‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬كولومبيا‭ ‬وليبيا‭ ‬والمكسيك‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وتركيا‭. ‬ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬دعا‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬مرارا‭ ‬إلى‭ ‬الإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬منددا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بالمعاناة‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬الفلسطينيون‭. ‬واستقبل‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الفاتيكان‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬السابقين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تحريرهم‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬وأسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1206‭ ‬أشخاص‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬رسمية‭ ‬إسرائيلية‭. ‬وأسفرت‭ ‬الحملة‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬43846‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬وفقا‭ ‬لآخر‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭.‬

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