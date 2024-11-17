((مكاتب السفر)) تطالب بحمايتها من ممارسات ((طيران الخليج))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
طالبت جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية غرفة تجارة وصناعة البحرين بوضع حلول مجدية لممارسات إدارة طيران الخليج وذلك ضمن جهود الجمعية الرامية إلى تنظيم سوق السفر ودعم وحماية المكاتب العاملة فيه.
وقالت الجمعية في خطاب أرسلته لـ«أخبار الخليج»، إنها قامت مؤخراً بمخاطبة الغرفة والتي قامت بدورها بدعوة الجمعية إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة البحرين.
وطالبت الجمعية خلال الاجتماع غرفة البحرين بالتدخل لحماية المكاتب من ممارسات إدارة طيران الخليج غير محسوبة العواقب ومنها المعرض الذي أقامته الشركة لبيع تذاكر السفر بتخفيضات تصل إلى 50 % حتى النصف الأول من عام 2025 مما كان له آثار سلبية فائقة على السوق.
وأوضح رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة، جهاد أمين أن هذا المعرض تسبب بحرمان مكاتب السفر من فرص البيع عدة مواسم مثل إجازات الأعياد الوطنية وعيد الميلاد ورأس السنة وعيد الفصح وإجازة الربيع وعيدي الفطر والأضحى وغيرها من المناسبات.
وأشار أمين إلى قلة عدد المقاعد المتبقية للبيع بعد هذا المعرض، ما سيسهم في رفع الأسعار بشكل كبير وعدم توافرها لمسافري الشركات وغيرها من زوار للبحرين مع الأخذ بالاعتبار وقف عدد من شركات الطيران العالمية خطوطها إلى البحرين مما سيجعل منها وجهة مكلفة وغير محفزة.
وقال أيضاً، لا نستبعد تأثر قرار شركات الطيران العالمية مواصلة تشغيل خطوطها إلى البحرين بهذه الممارسات، فالجدير بالناقلات الوطنية المحافظة على السوق وضبط التنافس فيه بعيداً عن أسلوب حرق الأسعار حتى لا تفتح الباب لشركات أخرى أن تحذو حذوها، فعلى سبيل المثال لو قررت الخطوط الجوية القطرية أن تفعل ما فعلته طيران الخليج خلال هذا المعرض ما الذي يمنعها وماذا سيكون رد فعل شركة طيران الخليج وقد كانت السباقة.
ولفت إلى أن النظام يمنع البيع المباشر خلال المعارض العامة إلا بطلب استثناء خاص وقد رفعت مذكرة من وزارة السياحة لمجلس الوزراء لطلب السماح للبيع المباشر في بعض المعارض المتخصصة إلا أنه بحسب معلوماتنا لم تتلق رد بهذا الخصوص حتى الآن، علماً بأنه بحسب معلوماتنا أيضاً فإن طيران الخليج لم تتقدم لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بكونها الجهة المرخصة للمعارض بطلب تصريح لهذا المعرض أساساً. وأكد رئيس الجمعية مطالبتها من اللجنة الاقتصادية المشتركة حماية مكاتب السفر والسياحة التي تشكل قطاع كبير من المنظومة الاقتصادية التي تعول عليها الحكومة الموقرة في الترويج للبحرين والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية مفضلة لجميع دول العالم. وختم قائلا: «ما زلنا بانتظار رد مجلس إدارة طيران الخليج بخصوص تعويض مكاتب السفر والسياحة عن الآثار السلبية والخسائر الكبيرة التي ألمت بها جراء إقامة هذا المعرض».
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