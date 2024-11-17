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((مكاتب السفر)) تطالب بحمايتها من ممارسات ((طيران الخليج))

11/17/2024 7:07:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طالبت‭ ‬جمعية‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬البحرينية‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬بوضع‭ ‬حلول‭ ‬مجدية‭ ‬لممارسات‭ ‬إدارة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬الجمعية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬السفر‭ ‬ودعم‭ ‬وحماية‭ ‬المكاتب‭ ‬العاملة‭ ‬فيه‭.‬

وقالت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬أرسلته‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬إنها‭ ‬قامت‭ ‬مؤخراً‭ ‬بمخاطبة‭ ‬الغرفة‭ ‬والتي‭ ‬قامت‭ ‬بدورها‭ ‬بدعوة‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وغرفة‭ ‬البحرين‭.‬

وطالبت‭ ‬الجمعية‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتدخل‭ ‬لحماية‭ ‬المكاتب‭ ‬من‭ ‬ممارسات‭ ‬إدارة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬غير‭ ‬محسوبة‭ ‬العواقب‭ ‬ومنها‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬الشركة‭ ‬لبيع‭ ‬تذاكر‭ ‬السفر‭ ‬بتخفيضات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬50 % ‭ ‬حتى‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬آثار‭ ‬سلبية‭ ‬فائقة‭ ‬على‭ ‬السوق‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة،‭ ‬جهاد‭ ‬أمين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬تسبب‭ ‬بحرمان‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬البيع‭ ‬عدة‭ ‬مواسم‭ ‬مثل‭ ‬إجازات‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬وعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬ورأس‭ ‬السنة‭ ‬وعيد‭ ‬الفصح‭ ‬وإجازة‭ ‬الربيع‭ ‬وعيدي‭ ‬الفطر‭ ‬والأضحى‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭.‬

وأشار‭ ‬أمين‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬عدد‭ ‬المقاعد‭ ‬المتبقية‭ ‬للبيع‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬المعرض،‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وعدم‭ ‬توافرها‭ ‬لمسافري‭ ‬الشركات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬للبحرين‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬وقف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬العالمية‭ ‬خطوطها‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬مما‭ ‬سيجعل‭ ‬منها‭ ‬وجهة‭ ‬مكلفة‭ ‬وغير‭ ‬محفزة‭.‬

وقال‭ ‬أيضاً،‭ ‬لا‭ ‬نستبعد‭ ‬تأثر‭ ‬قرار‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬العالمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تشغيل‭ ‬خطوطها‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬بهذه‭ ‬الممارسات،‭ ‬فالجدير‭ ‬بالناقلات‭ ‬الوطنية‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬وضبط‭ ‬التنافس‭ ‬فيه‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬أسلوب‭ ‬حرق‭ ‬الأسعار‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تفتح‭ ‬الباب‭ ‬لشركات‭ ‬أخرى‭ ‬أن‭ ‬تحذو‭ ‬حذوها،‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لو‭ ‬قررت‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يمنعها‭ ‬وماذا‭ ‬سيكون‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬السباقة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬يمنع‭ ‬البيع‭ ‬المباشر‭ ‬خلال‭ ‬المعارض‭ ‬العامة‭ ‬إلا‭ ‬بطلب‭ ‬استثناء‭ ‬خاص‭ ‬وقد‭ ‬رفعت‭ ‬مذكرة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لطلب‭ ‬السماح‭ ‬للبيع‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المعارض‭ ‬المتخصصة‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬معلوماتنا‭ ‬لم‭ ‬تتلق‭ ‬رد‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬بحسب‭ ‬معلوماتنا‭ ‬أيضاً‭ ‬فإن‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لم‭ ‬تتقدم‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬بكونها‭ ‬الجهة‭ ‬المرخصة‭ ‬للمعارض‭ ‬بطلب‭ ‬تصريح‭ ‬لهذا‭ ‬المعرض‭ ‬أساساً‭. ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬مطالبتها‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬حماية‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬قطاع‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المنظومة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تعول‭ ‬عليها‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬للبحرين‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مفضلة‭ ‬لجميع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬وختم‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬بانتظار‭ ‬رد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بخصوص‭ ‬تعويض‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬عن‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬والخسائر‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬ألمت‭ ‬بها‭ ‬جراء‭ ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‮»‬‭.‬

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