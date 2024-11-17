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(الداخلية) الفرنسية تحذر المزارعين من تجاوز الخطوط الحمراء خلال إضرابهم

11/17/2024 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 17 - 11 (كونا) -- شدد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتاليو على ضرورة عدم تجاوز المزارعين الفرنسيين "الخطوط الحمراء" عند قيامهم بالإضراب في أنحاء فرنسا اليوم الأحد تعبيرا عن معارضة اتفاقية التجارة الحرة مع دول (ميركوسور).
وأعلن ريتاليو في تصريح لإذاعة (آر.تي.أل) الفرنسية ثلاثة حدود يجب عدم تجاوزها لتجنب تدخل الشرطة تزامنا مع قرار الإضراب الذي دعا إليه تحالف الأغلبية النقابية في القطاع الزراعي الفرنسي اعتبارا من اليوم إلى الثلاثاء المقبل.
وأكد ضرورة عدم "الإضرار بالممتلكات" أو "مهاجمة الناس" أو"التسبب بالاختناقات والانسدادات المرورية" لافتا في الوقت ذاته إلى احترام الدولة الفرنسية الحق الدستوري المتمثل في حرية التعبير.
ودعا تحالف الأغلبية النقابية في القطاع الزراعي الفرنسي إلى الاضراب بعد انتهاء موسم البذر الشتوي بالتزامن مع انطلاق قمة مجموعة العشرين (جي 20) في البرازيل وذلك لاتخاذ إجراءات ضد اتفاقية التجارة الحرة مع (ميركوسور) وضد استيلاء شركات الطاقة على الأراضي.
وتسعى فرنسا إلى منع اعتماد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل (ميركوسور) في أمريكا الجنوبية في صيغته الحالية الذي يرفضه عدد كبير من المزارعين الفرنسيين.
ويجري الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ودول (ميركوسور) وهي الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي محادثات منذ أكثر من عقدين بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة ضخمة تغطي أكثر من 700 مليون شخص.
ويهدف الاتفاق الذي رسمت خطوطه العريضة عام 2019 إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الصناعية والصيدلانية الأوروبية في الغالب وعلى المنتجات الزراعية.
وتطالب فرنسا بوضع بنود لحماية المزارعين الأوروبيين عبر ضمان أن تلبي المنتجات الزراعية المستوردة المعايير الأوروبية نفسها. (النهاية)

م ع / م ج ب




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