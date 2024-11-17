(الداخلية) الفرنسية تحذر المزارعين من تجاوز الخطوط الحمراء خلال إضرابهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 17 - 11 (كونا) -- شدد وزير
الداخلية الفرنسي برونو ريتاليو على ضرورة عدم تجاوز المزارعين
الفرنسيين "الخطوط الحمراء" عند قيامهم بالإضراب في أنحاء فرنسا اليوم الأحد تعبيرا عن معارضة اتفاقية التجارة الحرة مع دول (ميركوسور).
وأعلن ريتاليو في تصريح لإذاعة (آر.تي.أل) الفرنسية ثلاثة حدود يجب عدم تجاوزها لتجنب تدخل الشرطة تزامنا مع قرار الإضراب الذي دعا إليه تحالف الأغلبية النقابية في القطاع الزراعي الفرنسي اعتبارا من اليوم إلى الثلاثاء المقبل.
وأكد ضرورة عدم "الإضرار بالممتلكات" أو "مهاجمة الناس" أو"التسبب بالاختناقات والانسدادات المرورية" لافتا في الوقت ذاته إلى احترام الدولة الفرنسية الحق الدستوري المتمثل في حرية التعبير.
ودعا تحالف الأغلبية النقابية في القطاع الزراعي الفرنسي إلى الاضراب بعد انتهاء موسم البذر الشتوي بالتزامن مع انطلاق قمة مجموعة العشرين (جي 20) في البرازيل وذلك لاتخاذ إجراءات ضد اتفاقية التجارة الحرة مع (ميركوسور) وضد استيلاء شركات الطاقة على الأراضي.
وتسعى فرنسا إلى منع اعتماد اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل (ميركوسور) في أمريكا الجنوبية في صيغته الحالية الذي يرفضه عدد كبير من المزارعين الفرنسيين.
ويجري الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ودول (ميركوسور) وهي الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي محادثات منذ أكثر من عقدين بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة ضخمة تغطي أكثر من 700 مليون شخص.
ويهدف الاتفاق الذي رسمت خطوطه العريضة عام 2019 إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الصناعية والصيدلانية الأوروبية في الغالب وعلى المنتجات الزراعية.
وتطالب فرنسا بوضع بنود لحماية المزارعين الأوروبيين عبر ضمان أن تلبي المنتجات الزراعية المستوردة المعايير الأوروبية نفسها. (النهاية)
م ع / م ج ب
MENAFN17112024000071011013ID1108894890
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