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وزير الصحة: 10 % نموي سنوي لقطاع الأدوية بالمملكة

11/17/2024 2:35:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، أن مشاركة المملكة في قمة مجموعة العشرين، تأتي تأكيدًا على الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة وقيادتها الرشيدة في المنطقة والعالم وانعكاساً لريادتها في المجال الصحي على المستوى الدولي.
وبيّن أن مشاركة وزارة الصحة في أعمال قمة مجموعة العشرين، تجسّد التزام المملكة بمبدأ "الصحة الواحد "، وحرصها على تعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة التحديات الصحية العالمية، وتقديم الحلول المستدامة.
وأشار في تصريح بمناسبة مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستقام في جمهورية البرازيل الاتحادية، إلى أن القطاع الصحي يشهد تحوّلاً استراتيجيًا كبيرًا بدعم سخي من القيادة، ما أسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتطوير التنظيمات التي تدعم الابتكار والاستثمار في المجال الصحي، مع تعزيز دور الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتنمية القوى العاملة الصحية.
وقال: "إن قطاع الأدوية في المملكة حقق نموًا سنويًا يقارب 10 %، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى أكثر من 72 مليار ريال بحلول عام 2030م، مما يعكس التطور السريع لهذا القطاع بين دول العشرين.
وعد قمة العشرين في البرازيل فرصة فريدة لتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الصحية العالمية، حيث ستعرض المملكة خلال القمة مخرجات قمة العشرين 2023 التي ركّزت على تعزيز الأنظمة الصحية ورفع قدرتها على التصدي للأزمات.
كما تطرّق الجلاجل إلى المبادرات الصحية الرائدة التي أطلقتها المملكة في مجموعة العشرين ، ومنها تعزيز الجهود الدولية لمقاومة مضادات الميكروبات، وبرنامج " الصحة الرقمية" الذي يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية باستخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز البحوث الصحية ومبادرة "سلامة المرضى" ومبادرة "الصحة في كل السياسات" ومبادرة "الصحية الحكيمة" التي تسهم في وضع الحلول الدولية لمواجهات التحديات الصحية.
وفي ختام تصريحه، شدد وزير الصحة على التزام المملكة بدعم الجهود العالمية في القطاع الصحي، مؤكدًا أن النموذج الريادي الذي حققته المملكة في هذا المجال جاء بفضل الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

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