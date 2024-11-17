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السياحة الداخلية ركيزة أساسية لتحقيق استدامة القطاع في ظل الأزمات الإقليمية

11/17/2024 2:35:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - قال خبراء وعاملون بالقطاع السياحي، إن السياحة الداخلية تلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستدامة للقطاع وتعزز من مرونته خاصة في ظل الأزمات الإقليمية، حيث تساهم بشكل كبير بالتخفيف من ضرر نقص أعداد السياح القادمين من خارج المملكة.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قدرة السياحة الداخلية على المحافظة على النشاط الاقتصادي، وديمومة عمل القطاع السياحي من خلال تعزيز الإنفاق المحلي، ما يضمن استمرار عمل القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل الفنادق والمطاعم ووسائل النقل.
يشار الى أن برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، قد حقق أرقاماً قياسية في أعداد المشاركين، حيث وصلت الأعداد الى 288 ألف مشارك خلال الشهور العشرة الماضية.
وبلغت أعداد حافلات النقل السياحي المشاركة في البرنامج التي قامت بنقل المواطنين للوجهات السياحية نحو 9750 حافلة، بالإضافة إلى 9750 دليلا رافقوا الحافلات، كما وصل عدد المكاتب السياحية المشاركة في البرنامج الى 167 مكتبا، وعدد المطاعم 108 مطاعم، في حين وصل عدد الفنادق والمخيمات الى 84 فندقا ومخيما من جميع الفئات.
وقال الخبير السياحي عميد كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية - فرع العقبة الدكتور إبراهيم الكردي، إنه يمكن للسياحة الداخلية أن تساهم في تعويض النقص الحاصل في السياحة الوافدة للمملكة، ما يساعد في تقليل آثار التراجع بأعداد السياح من الخارج، ويضمن استمرارية دعم القطاع السياحي المحلي.
وأوضح أنه مع انخفاض عدد السياح الدوليين، يمكن التركيز على تشجيع الأردنيين على زيارة الوجهات السياحية المحلية، ما يسهم في تعزيز الإنفاق داخل المملكة ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المناطق، خاصة في المحافظات الأقل نمواً، كما يحقق إيرادات تحتاجها القطاعات المختلفة مثل الفنادق والمطاعم ووسائل النقل.
وأشار الكردي الى أن السياحة الداخلية تساهم أيضا في نشر الوعي حول المواقع التراثية والطبيعية، ما يعزز من ارتباط الأردنيين بثقافتهم وتاريخهم ويسهم في حماية التراث المحلي.
وأضاف أنه من الناحية الاجتماعية، تشجع السياحة الداخلية على تعزيز التواصل بين مختلف فئات المجتمع الأردني وتساعد في تعريف المواطنين بجماليات وطنهم وتنوعه الجغرافي والثقافي.
وأكد أنه لتعزيز السياحة الداخلية في الأردن، يمكن اتخاذ عدة خطوات فعالة لزيادة إقبال الأردنيين على زيارة المواقع السياحية والأثرية، منها تقديم عروض وحزم سياحية مخصصة وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، والتعاون مع القطاع الخاص، مثل الفنادق وشركات السياحة والمطاعم لتقديم عروض ومزايا للمواطنين، بالاضافة الى تنظيم الفعاليات والمهرجانات المحلية والأنشطة الترفيهية الخاصة بالعائلات والأطفال والتوعية والترويج لمزايا السياحة الداخلية وإبراز جماليات المواقع السياحية من خلال وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال الخبير السياحي الدكتور نضال ملو العين، إنه لتطوير السياحة الداخلية والمحافظة عليها يتطلب ذلك تخطيطاً شاملاً واستراتيجيات متكاملة، مبيناً أن السياحة الداخلية تعد استثماراً مهماً، ودعمها يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعميق الانتماء الوطني للمواطنين.
ولفت الى أهمية إشراك المجتمع المحلي ودعمهم وتشجيعهم على العمل في مجال السياحة كبيع المنتجات المحلية وغيرها من الأعمال الى جانب تمكين الأسر الأردنية من إنشاء متاجر أو مطاعم تقدم المنتجات والخدمات المحلية وتحفيزهم مادياً ومعنوياً.
ودعا الى ضرورة تنسيق الجهود والتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستثمار الأمثل في القطاع السياحي بشكل عام، والعمل على تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية والدولية لدعم المشاريع السياحية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأكد ملو العين، ضرورة العمل على تحسين البنية التحتية وتطوير الطرق والمواصلات العامة وربط المناطق السياحية بمراكز المدن لتعزيز السياحة الداخلية، بالاضافة الى بناء فنادق من مختلف الفئات والتركيز على الجودة في هذه المنشآت، وتوفير خدمات أساسية في المواقع السياحية والأثرية مثل المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية المختلفة.
وبين أهمية إنشاء برامج وتطبيقات تقدم معلومات عن الأماكن السياحية والأثرية والأنشطة والعروض السياحية التي ستقام في هذه الأماكن، الى جانب تنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية ورياضية لجذب المواطنين والتنوع في الأنشطة السياحية.
بدوره، أوضح نائب رئيس جمعية الفنادق حسين هلالات أن السياحة الداخلية تدعم عجلة التنمية وتوفر فرص عمل في مختلف القطاعات، وتمكن المواطنين من اكتشاف التراث الغني في الأردن، لاسيما وان المملكة تمتلك تنوعا فريدا من حيث المواقع السياحية والأثرية.
وأفاد بأنه من خلال تنشيط السياحة الداخلية يمكننا الحفاظ على زخم قطاع السياحة حتى في الفترات التي يتراجع فيها عدد السياح الوافدين نتيجة الظروف العالمية والإقليمية.
وأكد هلالات، أن برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية يعد أحد أنجح المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، حيث جعل هذا البرنامج السياحة في متناول الجميع من خلال الدعم المباشر للرحلات وتقديم خصومات كبيرة على الإقامة والخدمات السياحية، داعيا الى دعم البرنامج بشكل مستمر.
من جانبه، قال الخبير والأستاذ في قسم السياحة والسفر بجامعة اليرموك الدكتور عبد القادر عبابنة، إن السياحة الداخلية تعد جزءا من الثقافة، ولها الدور الكبير في توعية المواطنين بأهمية المواقع السياحية والأثرية.
وبين أن السياحة الداخلية في الأردن خاصة في أوقات الأزمات ساهمت في انعاش القطاع، خاصة الفنادق والمطاعم والادلاء السياحيين والتخفيف من الأضرار التي لحقت بهذه القطاعات جراء نقص اعداد السياح القادمين من الخارج.-(بترا- حاكم الخضير)

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