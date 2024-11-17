راموس يتوسل لريال مدريد: أريد اللعب ولو مجاناً

توسل سيرجيو راموس أسطورة لناديه من أجل ضمه واللعب "مجاناً" في صفوف الفريق مجدداً بعد إصابة البرازيلي إيدير ميليتاو، لكن إدارة النادي العاصمي رفضت الفكرة تماماً.



ولعب راموس 16عاماً في صفوف ريال مدريد قبل رحيله صيف 2021 إلى باريس سان جيرمان لموسمين وبعدها قضى الموسم الماضي مع نادي طفولته إشبيلية قبل فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين الصيف الماضي.

وكتب موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني والمهتم بأخبار ريال مدريد يوم الأحد: أبدى سيرجيو راموس رغبته باللعب مع ريال مدريد مجدداً والمساعدة في حل أزمة الإصابات التي ضربت الفريق وخصوصاً بخط الدفاع بعد إصابة كارفخال وميليتاو، مؤكداً للرئيس فلورنتينو بيريز "سألعب مجاناً، لا تدفع لي يورو واحداً" .

وواصل: بيريز رفض العرض المقدم من النجم الإسباني الكبير، كونه لم يتقبل فكرة خروجه من النادي قبل ما يزيد عن 3 أعوام بالإضافة إلى أن رئيس النادي لا يحب منح فرصة أخرى للاعب الذي ترك النادي.

ووفقاً لمصادر الموقع الإسباني فإن إدارة ريال مدريد ترفض كذلك التعاقد مع لاعب يبلغ من العمر 38 عاماً، ولم يتدرب مع مجموعة أو يخض مباريات رسمية منذ ما يزيد عن 5 أشهر، بغض النظر عن اهتمامه ببدنه وتدريباته المكثفة للبقاء بلياقة عالية.

ويعتبر راموس رابع أكثر لاعب خاض مباريات بقميص ريال مدريد بواقع 671 مباراة، وحقق معه 22 بطولة.