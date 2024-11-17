السقاف لطالبات عين جالوت: عليكن بالحلم والسعي لتحقيق النجاح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- نصحت وزيرة
الاستثمار السابقة، خلود السقاف، طالبات الصف العاشر في مدرسة عين جالوت الثانوية الشاملة للبنات، بالحلم، السير والسعي في الطريق إلى تحقيق هذه الأحلام.
وتشير السقاف، خلال جلسة ضمن حملة "قادة الأعمال"، التي تنفذها مؤسسة إنجاز للعام الـ16 على التوالي، إلى أنها كانت فتاة لأسرة عادية، تقضي الوقت خلال العطلات في منزل جدها، وتلعب مع أبناء الجيران والأقارب، وتدرس بتفوق، وتساعد والدتها في أعمال المنزل.
وتؤكد السقاف للطالبات، أن السعي والمثابرة هما أهم ركائز تحقيق الأحلام، ويجب ألا يعيق تحقيق الحلم أي شيء، فوالدتها وهي مثلها الأعلى حصلت على شهادة الدكتوراه وهي بعمر الـ50 عاما ولديها 3 أبناء، مشيرة إلى أنها بدأت أحلامها بتحقيق ذاتها وخدمة المجتمع منذ عمر صغير.
وتعود السقاف بالذاكرة، إلى حبها للعمل المصرفي منذ نعومة أظفارها، بعدما فتحت والدتها لها حسابا بنكيا، لإيداع النقود التي جمعتها في العيد، وشاهدت النظافة والالتزام والعمل الاحترافي في البنوك منذ ذلك الوقت، وأحبت أن تدخل هذا المجال.
تقول: "إنها درست في مدرسة راهبات الوردية، وحصلت على المرتبة الثامنة على مستوى المملكة في التوجيهي الأدبي، وذلك على الرغم من معارضة أهلها دراستها "الأدبي"، لكنهم وثقوا بخياراتها بعد تفوقها، إذ حصلت على مقعد في كلية التجارة، وتخصصت في الاقتصاد، والمحاسبة كتخصص فرعي، وأكملت دراستها الجامعية بتفوق ومن الأوائل، ثم حصلت على شهادة الماجستير". وتضيف، "اعمل بما لديك شغف تجاهه، حتى تتمكن من الإبداع". وتشير إلى أنها أمضت قرابة 34 عاما من العمل الدؤوب حتى أصبحت وزيرة للاستثمار، بعد رحلة شاقة من العمل المستمر، إذ بدأت موظفة في شركة مناجم الفوسفات كباحثة، وأنهت درجة الماجستير وهي على رأس عملها، ثم تواصل معها البنك المركزي وعرض عليها وظيفة، لتضحي بخبرة 3 سنوات في شركة الفوسفات، وتذهب لتحقيق حلمها في البنك المركزي.
وتضيف، أنها بدأت العمل في البنك المركزي من بداية السلم الوظيفي، وعملت في مجال الرقابة على الجهاز المصرفي، الى أن تم استقطابها من هيئة التأمين، حيث عملت مديرة لدائرة الأبحاث لمدة عامين. وتذكر السقاف، أنها عادت بعد ذلك إلى البنك المركزي، ليتم تكليفها بعد عامين بوظيفة مديرة تنفيذية لدائرة الرقابة على الجهاز المصرفي، ثم نائب محافظ البنك المركزي، لتصبح أول سيدة عربية في هذا المنصب بعمر 38 عاما.
وتقول السقاف: "إنها عملت في هذا المنصب مدة 4 سنوات، وعملت بجهد كبير وساعات عمل طويلة، الى أن انتقلت للعمل في البنك العربي كنائب للرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر، ولمدة 7 سنوات".
وعلى الرغم من مزايا العمل في القطاع الخاص، إلا أنها شعرت بالحنين للعمل العام وخدمة الناس، تحقيقا لذاتها وحلمها الكبير، فتقدمت للتنافس على منصب رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، المؤسسة التي تضمن استثمارات الأردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي وتعمل على تنميتها.
وبالفعل وخلال فترة توليها إدارة الصندوق، نمت موجوداته من 9.9 مليار دينار في نهاية العام 2018، إلى قرابة 13.8 مليار دينار في نهاية العام 2022، وذلك على الرغم من ظروف جائحة "كورونا" في تلك الفترة، مستندة في عملها إلى خبرتها في البنك المركزي بالرقابة على البنوك، وخبرتها في البنك العربي في مجال الأعمال، إلى أن تم تكليفها بمنصب وزيرة الاستثمار نهاية العام 2022، والذي عملت فيه مدة عامين تم خلالها العديد من الإنجازات وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها استكمال الأطر التشريعية للبيئة الاستثمارية وإعداد خطة استراتيجية للترويج الاستثمار في المملكة للأعوام 2023-2026. وتؤكد السقاف أهمية الموازنة بين الحياة الشخصية والعملية، فالأسرة ضرورية لتجد من يساندك في رحلة الحياة، والمساعدة في تخطي المراحل والصعوبات.
وتشير السقاف إلى وجود 7 مفاتيح للنجاح، وهي: المثابرة وتخطي الصعوبات، فطريق العمل ليس مفروشا بالورود، الموازنة بين الحياة العملية والشخصية، العمل بروح الفريق، إضافة إلى الإخلاص في العمل، ومن ثم التعلم المستمر، من خلال الدورات والشهادات، التأمل، أي تقييم الذات بين فترة وأخرى، والشغف بما نعمل، بهدف التميز وتحقيق النجاح.
وتؤكد السقاف، أن كل من يبذل جهدا يحصل على نتيجة ومردود في المقابل، مع أهمية إدارة الوقت وتحديد الأولويات.
وفي نهاية الجلسة، نصحت السقاف الطالبات، بالثقة بالنفس والإيمان أنهن قادرات، وبأن لكل مجتهد نصيب، ومن سار على الدرب وصل، وأن عليهن البدء بالسعي والعمل للوصول الى أهدافهن في الحياة منذ هذه اللحظة.
يذكر أن حملة "قادة الأعمال" هي إحدى برامج مؤسسة "إنجاز" التي أطلقتها العام 2008، تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها "إنجاز" للعام السادس عشر على التوالي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة العام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة إدارة المشاريع التعليمية (PMIEF)، البنك الأردني الكويتي، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ومدرسة المشرق الدولية، وبشراكة إعلامية مع صحيفة "الغد".
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