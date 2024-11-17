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السقاف لطالبات عين جالوت: عليكن بالحلم والسعي لتحقيق النجاح

11/17/2024 2:34:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- نصحت وزيرة الاستثمار السابقة، خلود السقاف، طالبات الصف العاشر في مدرسة عين جالوت الثانوية الشاملة للبنات، بالحلم، السير والسعي في الطريق إلى تحقيق هذه الأحلام.
وتشير السقاف، خلال جلسة ضمن حملة "قادة الأعمال"، التي تنفذها مؤسسة إنجاز للعام الـ16 على التوالي، إلى أنها كانت فتاة لأسرة عادية، تقضي الوقت خلال العطلات في منزل جدها، وتلعب مع أبناء الجيران والأقارب، وتدرس بتفوق، وتساعد والدتها في أعمال المنزل.
وتؤكد السقاف للطالبات، أن السعي والمثابرة هما أهم ركائز تحقيق الأحلام، ويجب ألا يعيق تحقيق الحلم أي شيء، فوالدتها وهي مثلها الأعلى حصلت على شهادة الدكتوراه وهي بعمر الـ50 عاما ولديها 3 أبناء، مشيرة إلى أنها بدأت أحلامها بتحقيق ذاتها وخدمة المجتمع منذ عمر صغير.
وتعود السقاف بالذاكرة، إلى حبها للعمل المصرفي منذ نعومة أظفارها، بعدما فتحت والدتها لها حسابا بنكيا، لإيداع النقود التي جمعتها في العيد، وشاهدت النظافة والالتزام والعمل الاحترافي في البنوك منذ ذلك الوقت، وأحبت أن تدخل هذا المجال.
تقول: "إنها درست في مدرسة راهبات الوردية، وحصلت على المرتبة الثامنة على مستوى المملكة في التوجيهي الأدبي، وذلك على الرغم من معارضة أهلها دراستها "الأدبي"، لكنهم وثقوا بخياراتها بعد تفوقها، إذ حصلت على مقعد في كلية التجارة، وتخصصت في الاقتصاد، والمحاسبة كتخصص فرعي، وأكملت دراستها الجامعية بتفوق ومن الأوائل، ثم حصلت على شهادة الماجستير". وتضيف، "اعمل بما لديك شغف تجاهه، حتى تتمكن من الإبداع". وتشير إلى أنها أمضت قرابة 34 عاما من العمل الدؤوب حتى أصبحت وزيرة للاستثمار، بعد رحلة شاقة من العمل المستمر، إذ بدأت موظفة في شركة مناجم الفوسفات كباحثة، وأنهت درجة الماجستير وهي على رأس عملها، ثم تواصل معها البنك المركزي وعرض عليها وظيفة، لتضحي بخبرة 3 سنوات في شركة الفوسفات، وتذهب لتحقيق حلمها في البنك المركزي.
وتضيف، أنها بدأت العمل في البنك المركزي من بداية السلم الوظيفي، وعملت في مجال الرقابة على الجهاز المصرفي، الى أن تم استقطابها من هيئة التأمين، حيث عملت مديرة لدائرة الأبحاث لمدة عامين. وتذكر السقاف، أنها عادت بعد ذلك إلى البنك المركزي، ليتم تكليفها بعد عامين بوظيفة مديرة تنفيذية لدائرة الرقابة على الجهاز المصرفي، ثم نائب محافظ البنك المركزي، لتصبح أول سيدة عربية في هذا المنصب بعمر 38 عاما.
وتقول السقاف: "إنها عملت في هذا المنصب مدة 4 سنوات، وعملت بجهد كبير وساعات عمل طويلة، الى أن انتقلت للعمل في البنك العربي كنائب للرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر، ولمدة 7 سنوات".
وعلى الرغم من مزايا العمل في القطاع الخاص، إلا أنها شعرت بالحنين للعمل العام وخدمة الناس، تحقيقا لذاتها وحلمها الكبير، فتقدمت للتنافس على منصب رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، المؤسسة التي تضمن استثمارات الأردنيين المشتركين في الضمان الاجتماعي وتعمل على تنميتها.
وبالفعل وخلال فترة توليها إدارة الصندوق، نمت موجوداته من 9.9 مليار دينار في نهاية العام 2018، إلى قرابة 13.8 مليار دينار في نهاية العام 2022، وذلك على الرغم من ظروف جائحة "كورونا" في تلك الفترة، مستندة في عملها إلى خبرتها في البنك المركزي بالرقابة على البنوك، وخبرتها في البنك العربي في مجال الأعمال، إلى أن تم تكليفها بمنصب وزيرة الاستثمار نهاية العام 2022، والذي عملت فيه مدة عامين تم خلالها العديد من الإنجازات وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها استكمال الأطر التشريعية للبيئة الاستثمارية وإعداد خطة استراتيجية للترويج الاستثمار في المملكة للأعوام 2023-2026. وتؤكد السقاف أهمية الموازنة بين الحياة الشخصية والعملية، فالأسرة ضرورية لتجد من يساندك في رحلة الحياة، والمساعدة في تخطي المراحل والصعوبات.
وتشير السقاف إلى وجود 7 مفاتيح للنجاح، وهي: المثابرة وتخطي الصعوبات، فطريق العمل ليس مفروشا بالورود، الموازنة بين الحياة العملية والشخصية، العمل بروح الفريق، إضافة إلى الإخلاص في العمل، ومن ثم التعلم المستمر، من خلال الدورات والشهادات، التأمل، أي تقييم الذات بين فترة وأخرى، والشغف بما نعمل، بهدف التميز وتحقيق النجاح.
وتؤكد السقاف، أن كل من يبذل جهدا يحصل على نتيجة ومردود في المقابل، مع أهمية إدارة الوقت وتحديد الأولويات.
وفي نهاية الجلسة، نصحت السقاف الطالبات، بالثقة بالنفس والإيمان أنهن قادرات، وبأن لكل مجتهد نصيب، ومن سار على الدرب وصل، وأن عليهن البدء بالسعي والعمل للوصول الى أهدافهن في الحياة منذ هذه اللحظة.
يذكر أن حملة "قادة الأعمال" هي إحدى برامج مؤسسة "إنجاز" التي أطلقتها العام 2008، تحت رعاية الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها "إنجاز" للعام السادس عشر على التوالي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة العام الحالي، بالتعاون مع مؤسسة إدارة المشاريع التعليمية (PMIEF)، البنك الأردني الكويتي، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ومدرسة المشرق الدولية، وبشراكة إعلامية مع صحيفة "الغد".

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