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كيف تسند الشهادة والوظيفة المرأة في وجه تحديات الحياة؟

11/17/2024 2:34:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان - لا يمكن حصر المرأة بين خيارين متناقضين، كأن تجبر على الاختيار بين تعليمها أو وظيفتها وبين عائلتها، حيث يصبح من الصعب ترجيح كفة على الأخرى دون أن يكون الثمن خسارة مؤلمة.
ومع ارتفاع وعي المرأة بحقوقها، أصبحت تسير جنبا إلى جنب مع الرجل في بناء حياة أكثر استقرارا. وقد مكنها ذلك من أن تكون دعما لنفسها ولعائلتها، مستندة إلى تعليمها وخبراتها التي تسهم في دفع طموحاتها الشخصية نحو الأمام بثبات وإصرار.
"لا يوجد نجاح دون عائلة تحتضنك، تدعمك، وتحبك"، هذا ما تؤمن به علياء محمود، وهي معلمة في إحدى المدارس، مستندة إلى تجربة شخصية عايشتها. تؤكد علياء أن المرأة الواعية تدرك أن السند الحقيقي لا يقتصر على المناصب، الشهادات، أو الأموال، فالعائلة هي أيضاً دعامة أساسية في حياة الإنسان. الحياة قد تخذل الإنسان احيانا، ولا يبقى أمامه سوى أن يقاتل بما يملك من أدوات وإمكانات.
رغم الظروف الصعبة التي مرت بها، خاصة بعد وفاة زوجها واضطرارها لتحمل المسؤولية بمفردها، استطاعت علياء أن تكون امرأة قوية وناجحة، مدركة قيمة كل طرف في حياتها، ومتمسكة بدعم عائلتها الذي كان مصدر قوتها الدائم. كان لاستقلالها المادي دور كبير في تجاوز العديد من العقبات، لكنه لم يغنها عن دعم والدها وإخوتها ووقوفهم إلى جانبها. فقد كانوا بمثابة الوطن الذي تلجأ إليه كلما شعرت بالغربة أو أثقلتها الظروف.
علياء لم تكتف بما وفرته لها وظيفتها من أمان واستقرار، بل ظلت بحاجة دائمة إلى محبة أهلها وثقتهم بها. فقد رأوا فيها امرأة قادرة على إدارة حياتها واتخاذ القرارات التي تناسبها وتناسب أولادها، ولهذا لم تجد نفسها مضطرة للاختيار بين عائلتها واستقلالها، بل جمعت بينهما بانسجام ونجاح.
تعتقد سجود، البالغة من العمر 41 عاما، أن شهادتها ووظيفتها كمهندسة في إحدى الشركات كانتا أساس قوتها واستقرارها الأسري اليوم. توضح سجود أنها حين قررت الزواج، وضعت شرطا واحدا فقط: الاستمرار في عملها دون إجبارها على تركه بعد الزواج. فهي تدرك تماما أن الوظيفة تمنح المرأة دعامة قوية، وتكسبها حصانة في مواجهة تقلبات الحياة وظروفها الصعبة.
اليوم، تعلمت كيف تكون سندا لمن حولها، وقبل كل شيء، كيف تكون سندا لنفسها. بات لها رأي يحترم دون تعنت أو تمرد، فهي ترى في وظيفتها ليس مجرد وسيلة لكسب العيش، بل مصدر نجاح وسعادة، وعكاز تتكئ عليه لمواجهة تقلبات الحياة. وظيفتها ليست سلاحا تواجه به زوجها أو عائلتها، بل أداة تعزز بها استقرارها ودورها في حياتها الأسرية والمهنية.
أما عبير، فهي نموذج آخر لامرأة قست عليها الظروف، وأجبرتها على السير في طريق لم تختره. رغم تفوقها الدراسي وطموحها في أن تصبح مهندسة ديكور، جاء قرار والدها بتزويجها من ابن أخيه كسهم حد من أحلامها التي لم تُكتب لها الحياة. بسبب تعنت أهلها، خسرت الكثير، حتى شعورها بالسعادة؛ إذ لم يعد هناك ما يحفزها لتعيش الحياة بحلم وشغف كما كانت تراها من قبل.
استسلمت عبير للانطفاء وتوقفت تماما عن الحلم، لتصل في النهاية إلى الطلاق. ولأنها كانت مجردة من كل الأدوات التي تمكنها من الوقوف مجددًا، شعرت بالقسوة بشكل مضاعف. كل شيء كان ضدها، حتى أهلها لم يتقبلوا فكرة عودتها إليهم مطلقة.
تقول عبير: "التخلي عن أبسط حقوقك يعني موافقتك على أن تكوني ريشة في مهب الريح، لا تعرفين إلى أين ستأخذك الحياة، ولا تستطيعين حتى التنبؤ بذلك".
ومن جهتها تبين مدربة المهارات الحياتية نور العامري أن الشهادة والوظيفة يمثلان سندًا قويًا للمرأة، حيث يعززان استقلالها المالي وقدرتها على اتخاذ قراراتها، ويدعمان ثقتها بنفسها ويسهمان في تحقيق طموحاتها الشخصية والمهنية.
هناك عدة حالات تكون فيها الشهادة والوظيفة دعمًا مهمًا للمرأة، ومنها: الاستقلال المالي، بامتلاكها وظيفة وشهادة، تستطيع المرأة تحقيق دخل مستقل يمكّنها من تلبية احتياجاتها دون الاعتماد على الآخرين، مما يتيح لها حرية أكبر في قراراتها الشخصية.
ايضا؛ التعامل مع الظروف الصعبة: إذا واجهت المرأة ظروفا مثل الطلاق أو وفاة الزوج، تصبح الوظيفة والشهادة سندا أساسيًا يساعدها على تأمين مستقبلها ومستقبل أسرتها. كما ان الوظيفة تتيح للمرأة فرصة تنمية مهاراتها والتطور المهني، مما يسهم في تعزيز ثقتها بنفسها، ويساعدها على تحقيق أهدافها وطموحاتها.
وتلفت العامري إلى الشهادة والوظيفة يمنحان المرأة مكانة اجتماعية عبر قدرتها وكفاءتها في العمل، وفي بعض الأحيان، تكون المرأة هي المعيلة الوحيدة أو الشريك الأساسي في الإنفاق على الأسرة، مما يجعل الشهادة والوظيفة أداة قوية لدعم العائلة وتوفير حياة كريمة.
في مجمل القول، الشهادة والوظيفة توفران للمرأة حرية أكبر وإمكانية اتخاذ خيارات تؤثر إيجابيًا على حياتها، مما يجعلهما سندا قويا يمكن الاعتماد عليه في مختلف الظروف وخصوصا في الأوقات الصعبة كالطلاق أو وفاة ألأب أو الزوج.
وتنوه إلى أن الشهادة قد تمنح المرأة استقلالية ودعامة قوية، لكنها لا تغني عن دور الأب أو الأخ أو الزوج كدعم معنوي واجتماعي، خصوصًا في المجتمعات التي تقدر روابط الأسرة. فالشهادة قد تساعد المرأة في تحقيق استقلالها المالي والمهني، لكنها لا تلغي حاجة المرأة للدعم العاطفي والنفسي الذي يمكن أن يوفره الأب أو الأخ أو الزوج.
في مجتمعاتنا، وجود أفراد الأسرة مثل الأب أو الزوج يعتبر قوة اجتماعية ودعامة، ويساهم في منح المرأة احتراما أو حماية في بعض المواقف التي تحتاج فيها إلى الدعم من المجتمع. وقد تحتاج إلى دعم إضافي عندما تواجه مسؤوليات كبيرة مثل رعاية الأطفال أو إدارة المنزل، والوجود العائلي يمكن أن يساعدها في تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. وهنالك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المرأة مثل تنظيم الوقت حيث يمكن للمرأة أن تخصص وقتاً محددًا للعمل وآخر للعائلة. استخدام أدوات مثل جداول الأعمال أو التطبيقات الذكية يساعدها على تحديد أولوياتها وتقليل التشتت. ومن المفيد للمرأة أن توضح لعائلتها طبيعة عملها واحتياجاتها الوظيفية، حتى يكونوا متفهمين لمتطلباتها ومسؤولياتها. كما يمكنها إشراك العائلة في تحديد الأوقات المناسبة لأنشطة الأسرة، مما يعزز الترابط العائلي.
وتنصح العامري بان تخصص المرأة وقت لنفسها، سواء للراحة أو للقيام بأنشطة تساعدها على الاسترخاء والتجديد، لأن الراحة الجسدية والنفسية تجعلها أكثر كفاءة وسعادة في أداء دورها العائلي والوظيفي. إلى ذلك، يمكن للمرأة التفاوض بشأن ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد، خصوصًا في الأوقات التي تتطلب حضورها العائلي بشكل أكبر.
وترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن التعليم والعمل يعتبران من أهم الحقوق التي يجب منحها للإنسان بغض النظر عن جنسه سواء كان ذكر أو أنثى، وتعليم المرأة بالذات يكسبها المعارف والمعلومات والمهارات التعليمية النظرية والتطبيقية الأساسية التي تمكنها من القيام بأنشطة حياتها ومسؤولياتها الكبيرة اليومية والمستقبلية على أكمل وجه.
ويعزز العلم من وعي المرأة ويعمل على تنمية قدراتها مما ينعكس ايجابا على قدرتها على التعامل مع أطفالها مستقبلاً، وتربيتهم وتنشئتهم التنشئة السليمة القائمة على الأسس العلمية والتربوية السليمة، وبالتالي تخرج على يدها أجيالاً مثقفة واعية قادرة على النهوض بالمجتمع المستقر الخالي من المشاكل والجرائم.
ويؤمن العلم، بحسب إبراهيم ما يسمى بالاستقلال المادي للمرأة، وذلك من خلال منحها دخلاً شهريا خاص بها يمكنها من خلاله تحقيق الاستقلال وعدم التبعية لغيرها، سواء لأحد من أفراد أسرتها أو زوجها، مما يضمن لها حرية القرار. ويمنح العمل للمرأة مكانة اجتماعية بين أفراد المجتمع، حيث يتيح لها تحقيق ذاتها وطموحها، وعدم اقتصار دورها على العمل داخل المنزل، وكذلك تساند زوجها مادياً وتساعده على توفير مستلزمات الحياة المختلفة الأساسية وغير الأساسية، مما يحقق لهم العيش الكريم.
ويزيد التعليم من وعي المرأة بحقوقها، ويُعرفها على أهم واجباتها، كما ينمي وعيها حول الاهتمام بنفسها وبعائلتها، مما يضمن لها حياة صحية سليمة إلى أقصى حد ممكن.
والمفاضلة بين تعليم المرأة وعملها وبين زواجها وأسرتها باعتقادها "أمر مسيء" للغاية، لأن لا طرف يغني عن الآخر، فجوانب الحياة بالنسبة للمرأة يجب أن تكون كاملة ومتكاملة، بمعنى ألا تستغني أو تتنازل المرأة عن حقها في التعليم والعمل ولا تعتبر أيضاً أن هذا الجانب يغنيها عن عائلتها أو بالأخص الجانب الذكوري من العائلة مثل الزوج والأب، فالمرأة بحاجة لكل أنواع الدعم والمساندة في هذه الحياة، بحاجة للتعليم والعمل وبحاجة للدعم العائلي والأسري، فكلما كانت المساندة الأسرية سليمة تشعر المرأة بمعنى النجاح والحياة وتكون فردا منتجا وفاعلا في المجتمع.

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