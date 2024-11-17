الملك يشدد على أهمية تنفيذ قرارات قمة الرياض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة.
وبين جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية العمل على تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت أخيرا في الرياض، مثمنا جهود دولة قطر لخفض التصعيد واستعادة استقرار الإقليم.
وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
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