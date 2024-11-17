الملك يشدد على أهمية تنفيذ قرارات قمة الرياض

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة.



وبين جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.



وأشار جلالة الملك إلى أهمية العمل على تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت أخيرا في الرياض، مثمنا جهود دولة قطر لخفض التصعيد واستعادة استقرار الإقليم.



وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.



وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.