Sunday, 17 November 2024 09:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يشدد على أهمية تنفيذ قرارات قمة الرياض

11/17/2024 2:34:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، لدى استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، ضرورة تعزيز الجهود العربية للاستجابة الإنسانية في غزة.


وبين جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان هو الخطوة الفورية التي يجب اتخاذها للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة.


وأشار جلالة الملك إلى أهمية العمل على تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت أخيرا في الرياض، مثمنا جهود دولة قطر لخفض التصعيد واستعادة استقرار الإقليم.


وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.


وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

MENAFN17112024000072011014ID1108894814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث