مستعمرون ينصبون خيمة في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN- نصب مستعمرون، اليوم الأحد، خيمة في تل الرميدة
وسط الخليل بحماية جيش الاحتلال.
وأكد منسق لجان المدافعين عن حقوق الانسان في الخليل عماد ابو شمسية، أن عددا من المستعمرين نصبوا خيمة بالقرب من العين الجديدة، في أرض عائلة قنيبي في تل الرميدة، تحت حماية جيش الاحتلال.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم نصب الخيمة في المكان ذاته، بهدف السيطرة على المكان القريب من مستعمرة "رمات
يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وسط الخليل.
MENAFN17112024000205011050ID1108894435
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.