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مستعمرون ينصبون خيمة في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل

11/17/2024 7:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- نصب مستعمرون، اليوم الأحد، خيمة في تل الرميدة
وسط الخليل بحماية جيش الاحتلال.

وأكد منسق لجان المدافعين عن حقوق الانسان في الخليل عماد ابو شمسية، أن عددا من المستعمرين نصبوا خيمة بالقرب من العين الجديدة، في أرض عائلة قنيبي في تل الرميدة، تحت حماية جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم نصب الخيمة في المكان ذاته، بهدف السيطرة على المكان القريب من مستعمرة "رمات
يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وسط الخليل.


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