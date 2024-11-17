الاحتلال يحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الزميلة رشا حرز الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر "سالم"، اليوم الأحد، بالسجن وغرامة مالية، بحق الزميلة الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، رشا حرز الله.
وذكرت العائلة في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، أن محكمة الاحتلال أصدرت حكما على الزميلة حرز الله بالسجن لـ6 أشهر تنتهي في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إضافة لغرامة مالية بقيمة 13 ألف شيقل.
والزميلة رشا حرز الله اعتقلت في الـ2 من حزيران/ يونيو الماضي، بعد استدعائها للتحقيق في معتقل "حوارة"، وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله.
والزميلة حرز الله هي من بين نحو 94 صحفيا تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ومن بين الصحفيين، خمس صحفيات وهن: (رولا حسنين، وبشرى الطويل، ورشا حرز الله، والطالبة الصحفيّة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية)، و16 صحفيًا من غزة على الأقل ممن تمكّنا من التأكد من هوياتهم، ومن بين الصحفيين 17 رهن الاعتقال الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.
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