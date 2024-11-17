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الاحتلال يحكم بالسجن وغرامة مالية بحق الزميلة رشا حرز الله

11/17/2024 7:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر "سالم"، اليوم الأحد، بالسجن وغرامة مالية، بحق الزميلة الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، رشا حرز الله.

وذكرت العائلة في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية، أن محكمة الاحتلال أصدرت حكما على الزميلة حرز الله بالسجن لـ6 أشهر تنتهي في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إضافة لغرامة مالية بقيمة 13 ألف شيقل.

والزميلة رشا حرز الله اعتقلت في الـ2 من حزيران/ يونيو الماضي، بعد استدعائها للتحقيق في معتقل "حوارة"، وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله.

والزميلة حرز الله هي من بين نحو 94 صحفيا تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ومن بين الصحفيين، خمس صحفيات وهن: (رولا حسنين، وبشرى الطويل، ورشا حرز الله، والطالبة الصحفيّة في جامعة بيرزيت أمل شجاعية)، و16 صحفيًا من غزة على الأقل ممن تمكّنا من التأكد من هوياتهم، ومن بين الصحفيين 17 رهن الاعتقال الإداري، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

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