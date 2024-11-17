تحريض على القتل مستشهدا بالتلمود: وزير إسرائيلي يهاجم المستشارة القضائية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- شن الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، اليوم الأحد، هجومًا حادًا على المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، مستخدمًا عبارة مستوحاة من التلمود تحرض على القتل، وذلك على خلفية الاحتجاجات المناهضة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وكتب كرعي على منصة "إكس": "إن جاء ليقتلك - حتى بالتراخي والموافقة بالصمت - يجب عليك فصله فورًا"، علما بأن العبارة الأصلية تقول: "إن جاء ليقتلك فبكر واقتله"، الأمر الذي اعتبره زعيم المعارضة، يائير لبيد، تحريضا على قتل المستشارة القضائية.

وقال كرعي: "بينما تشتعل الشوارع، ويجد الفوضويون الجرأة لتجاوز حواجز الشرطة، وإلقاء المشاعل، وإطلاق قنابل الإنارة، واقتحام منزل رئيس الحكومة، تواصل المستشارة القضائية الجلوس مكتوفة الأيدي، مانحةً الشرعية لهم، ورافضةً وقف هذا التدهور الخطير".

واتهم كرعي المستشارة القضائية قائلاً: "إلى أين سنصل؟ هذه الفوضى تقربنا بخطوات كبيرة من كارثة من قتل رئيس الحكومة. هل ننتظر يومًا أسودًا آخر في تاريخ الدولة؟ من الواضح من لا يحمي الديمقراطية يصبح شريكًا في صمته".

ودعا إلى إقالة المستشارة القضائية التي تتلقى هجمات متواصلة من وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست عن أحزاب الائتلاف، وقال: "حان الوقت للقول كفى! يجب على المستشارة القضائية أن تذهب إلى منزلها اليوم".

واعتبر كرعي أن الدولة "أهم من أن تُترك في أيدي أولئك الذين يسمحون للفوضى بالسيطرة على الشوارع"، واقتبس عبارة أخرى من التلمود البابلي تقول: "لولا هيبة السلطة، لابتلع الناس بعضهم بعضًا أحياء".

وفي تعليقه على أقوال كرعي، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، لبيد، إن "الوزير كرعي يحرض علنًا على قتل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، يجب إقالته فورا".