العراق يدعو لضرورة إيقاف جرائم الاحتلال الوحشية في غزة ولبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بغداد / PNN - أكد رئيس الوزراء
العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى لوضع حد للحرب بغزة ولبنان.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له : إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم، السفير البريطاني ستيفن هيتشن لدى العراق".
وأضاف أنه "تمت مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها، في مختلف المجالات، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق المنفعة للعراق وبريطانيا".
وأكد رئيس الوزراء "أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى والمنظمات الدولية، وذلك من أجل وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان، ووجوب إيقاف الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتسببها بوقوع آلاف الضحايا، بجانب ما يمثله استمرار الحرب من خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم".
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