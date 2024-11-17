Sunday, 17 November 2024 05:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق يدعو لضرورة إيقاف جرائم الاحتلال الوحشية في غزة ولبنان

11/17/2024 7:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بغداد / PNN - أكد رئيس الوزراء
العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى لوضع حد للحرب بغزة ولبنان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له : إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم، السفير البريطاني ستيفن هيتشن لدى العراق".

وأضاف أنه "تمت مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها، في مختلف المجالات، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق المنفعة للعراق وبريطانيا".


وأكد رئيس الوزراء "أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى والمنظمات الدولية، وذلك من أجل وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان، ووجوب إيقاف الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتسببها بوقوع آلاف الضحايا، بجانب ما يمثله استمرار الحرب من خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم".

MENAFN17112024000205011050ID1108894428

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث