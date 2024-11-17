العراق يدعو لضرورة إيقاف جرائم الاحتلال الوحشية في غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News ) بغداد / PNN - أكد رئيس الوزراءالعراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى لوضع حد للحرب بغزة ولبنان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له : إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل اليوم، السفير البريطاني ستيفن هيتشن لدى العراق".

وأضاف أنه "تمت مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها، في مختلف المجالات، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق المنفعة للعراق وبريطانيا".



وأكد رئيس الوزراء "أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى والمنظمات الدولية، وذلك من أجل وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان، ووجوب إيقاف الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وتسببها بوقوع آلاف الضحايا، بجانب ما يمثله استمرار الحرب من خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم".