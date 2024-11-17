الأوقاف تدين مخططات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الحرم الإبراهيمي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- أدانت وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة، اليوم الأحد، التصريحات الخطيرة لعضو الكنيست عن حزب اللّيكود في إسرائيل أفيحاي بوفارون، والذي طالب بتأميم الحرم الإبراهيمي الشّريف، والسّيطرة عليه، ووضعه بشكل كامل تحت السّيادة الإسرائيليّة من خلال إلغاء ما يتعلق بالسّيادة الفلسطينيّة عليه في اتفاقات أوسلو، عبر الاستيلاء عليه بشكل تدريجي.
وقالت الأوقاف في بيان لها، إنّها إذ تدين هذا التصريح الخطير الذي جاء ضمن لجنة في الكنيست الإسرائيلية؛ لتؤكد بأنها حذرت دائما من خلال بياناتها وتقاريرها الشهرية والسنوية من السياسة الممنهجة الخطيرة لحكومة الاحتلال التي تعمل جديا للاستيلاء على هذا المكان المقدس إسلاميا، والمعترف به دوليا كوقف إسلامي يمتلكه الشّعب الفلسطينيّ، وتمارس السّيادة الفلسطينيّة عليه الحكومة التي تعمل بشكل حثيث للحفاظ عليه وحمايته من الانتهاكات والمخططات الإسرائيلية التي أصبحت واضحة سافرة.
وطالبت المؤسّسات الدّولية الحقوقيّة والأمميّة، التي تُعنى بالتّراث العالمي؛ كمؤسسة اليونسكو الذي يعتبر الحرم الإبراهيمي الشّريف ضمن لوائح التّراث العالميّة، وأبناء شعبنا الفلسطيني في محافظة الخليل وغيرها من محافظات الوطن؛ بالوقوف بحزم أمام تنفيذ هذه المخطّطات التي تهدد هوية الحرم الإبراهيمي الشّريف، وبسط السّيادة الفلسطينيّة عليه، من خلال تكثيف الوجود فيه، والوقوف سدا منيعا في وجه هذا الاحتلال الظالم.
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