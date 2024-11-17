الأوقاف تدين مخططات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الحرم الإبراهيمي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- أدانت وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة، اليوم الأحد، التصريحات الخطيرة لعضو الكنيست عن حزب اللّيكود في إسرائيل أفيحاي بوفارون، والذي طالب بتأميم الحرم الإبراهيمي الشّريف، والسّيطرة عليه، ووضعه بشكل كامل تحت السّيادة الإسرائيليّة من خلال إلغاء ما يتعلق بالسّيادة الفلسطينيّة عليه في اتفاقات أوسلو، عبر الاستيلاء عليه بشكل تدريجي.

وقالت الأوقاف في بيان لها، إنّها إذ تدين هذا التصريح الخطير الذي جاء ضمن لجنة في الكنيست الإسرائيلية؛ لتؤكد بأنها حذرت دائما من خلال بياناتها وتقاريرها الشهرية والسنوية من السياسة الممنهجة الخطيرة لحكومة الاحتلال التي تعمل جديا للاستيلاء على هذا المكان المقدس إسلاميا، والمعترف به دوليا كوقف إسلامي يمتلكه الشّعب الفلسطينيّ، وتمارس السّيادة الفلسطينيّة عليه الحكومة التي تعمل بشكل حثيث للحفاظ عليه وحمايته من الانتهاكات والمخططات الإسرائيلية التي أصبحت واضحة سافرة.

وطالبت المؤسّسات الدّولية الحقوقيّة والأمميّة، التي تُعنى بالتّراث العالمي؛ كمؤسسة اليونسكو الذي يعتبر الحرم الإبراهيمي الشّريف ضمن لوائح التّراث العالميّة، وأبناء شعبنا الفلسطيني في محافظة الخليل وغيرها من محافظات الوطن؛ بالوقوف بحزم أمام تنفيذ هذه المخطّطات التي تهدد هوية الحرم الإبراهيمي الشّريف، وبسط السّيادة الفلسطينيّة عليه، من خلال تكثيف الوجود فيه، والوقوف سدا منيعا في وجه هذا الاحتلال الظالم.