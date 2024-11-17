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268 مستعمرا يقتحمون الأقصى

11/17/2024 5:09:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 268 مستعمراً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.


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