268 مستعمرا يقتحمون الأقصى

268 مستعمرا يقتحمون الأقصى
التاريخ
11/17/2024 5:09:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس المحتلة/PNN- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية، بأن 268 مستعمراً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
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