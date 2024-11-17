إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بيت أمر شمال الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN- أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، ظهر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأكد الناشط الاعلامي محمد عوض لـلوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة للمرة الثانية اليوم، وتمركزت على دوار صافا، وأخرجت عددا من الشبان من داخل منازلهم، ومحلاتهم التجارية، وأخضعتهم لتحقيق ميداني، وأغلقت الطريق أمام مركبات المواطنين.



وخلال انسحاب تلك القوات، وقعت مواجهات وسط البلدة بالقرب من المسجد الكبير، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا.



