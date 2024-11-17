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الإعلام الإسرائيلي يتناول مصير صفقة التبادل ووعد ترامب الأول

11/17/2024 5:09:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- ركزت وسائل إعلام إسرائيلية على مستجدات ملف الأسرى في قطاع غزة، وسط تصاعد الانتقادات لسياسات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
وإصراره على استمرار الحرب، كما سلطت الضوء على ما هو متوقع من تعامل الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترامب.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن والدي الأسيرين في غزة، حيروت وألون نمرودي، انتقادات حادة لنتنياهو لرفضه المتكرر لقاء عائلات الأسرى، وعلق أحد الإعلاميين "رئيس الحكومة منشغل بأمور أخرى كإقرار قوانين الحاخامات.. لكن العيون الدامعة للآباء لا تجد وقتا لدى الحكومة".

وفي هذا السياق، أشار تقرير لمراسلة القناة 13، نيريا كراوس، إلى لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن بعائلات المخطوفين الأميركيين في غزة، وصرح بايدن قائلا: "تحدثت مع الرئيس المنتخب ترامب بشأن قضية المخطوفين، وسنعمل مع الإدارة الجديدة لإعادتهم إلى بيوتهم".

لكن بايدن ألمح أيضا إلى أن نتنياهو يربط إنهاء الحرب باختفاء "حماس" بشكل كامل، وهو هدف يعترف قادة أمن الاحتلال بأنه لن يتحقق بسهولة، وذكرت كراوس أن عائلات المخطوفين خرجت من الاجتماع دون تفاؤل، مؤكدة أن استمرار الحرب يفاقم معاناتهم.

من جانب آخر، نقلت القناة 12 وعدا وصفته بالمهم قدمه فريق ترامب لإسرائيل، ووفقا لمحلل الشؤون السياسية عميت سيغال، تعهد الفريق بأنه في اليوم الأول من ولايته، سيتم إلغاء جميع العقبات التي تعترض شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل.

هذا التعهد جاء ضمن حديث عن تغييرات كبيرة متوقعة في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل خلال الفترة الانتقالية، وأكد سيغال أن هذه الخطوة ستمنح حكومة نتنياهو فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها.

وعلى القناة 14، تساءل المحلل جدعون يسرائيل عما إذا كانت سنوات ترامب الأربع المقبلة ستشكل فترة راحة لإسرائيل من ضغوط إدارتي بايدن وباراك أوباما (الرئيس الأسبق)، وما إذا كانت حكومة اليمين ستكون قادرة على تحديد أهدافها في الضفة الغربية وغزة ولبنان وإيران.

MENAFN17112024000205011050ID1108894271

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