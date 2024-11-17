وزير شؤون الكهرباء والماء يستعرض مع السفير الألماني أبرز المشاريع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، كليمنس أوغسطيوس هاخ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.
واستعرض الطرفان أبرز مشاريع
الوزارة وأكدا أهمية مواصلة تبادل الخبرات بين مملكة البحرين وألمانيا، خصوصًا في قطاع الطاقة، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
كما أشاد الوزير بتدشين مشروع توليد الطاقة الشمسية في مبنى السفارة الألمانية في يوليو الماضي، بهدف دعم تحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ، عبر المساهمة والتعاون بين الجميع.
من جانبه، تقدم السفير كليمنس بجزيل الشكر للوزير حميدان، مشيرًا إلى تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك بين البلدين، ومشددًا على أهمية مواصلة العمل على ما تحقق في مسارات التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
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