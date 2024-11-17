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وزير شؤون الكهرباء والماء يستعرض مع السفير الألماني أبرز المشاريع

11/17/2024 5:07:30 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، كليمنس أوغسطيوس هاخ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.
واستعرض الطرفان أبرز مشاريع الوزارة وأكدا أهمية مواصلة تبادل الخبرات بين مملكة البحرين وألمانيا، خصوصًا في قطاع الطاقة، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
كما أشاد الوزير بتدشين مشروع توليد الطاقة الشمسية في مبنى السفارة الألمانية في يوليو الماضي، بهدف دعم تحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ، عبر المساهمة والتعاون بين الجميع.
من جانبه، تقدم السفير كليمنس بجزيل الشكر للوزير حميدان، مشيرًا إلى تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك بين البلدين، ومشددًا على أهمية مواصلة العمل على ما تحقق في مسارات التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

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