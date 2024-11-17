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مركز دراسات يشارك في حوار مراكز الفكر في الجنوب العالمي لتعزيز التعاون الدولي

11/17/2024 5:07:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، في النسخة الثانية من حوار مراكز الفكر في الجنوب العالمي، الذي عُقد في مدينة نانجينغ بجمهورية الصين الشعبية، وجمع خبراء وباحثين ومهتمين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا مُلحة تتمحور حول التبادل الحضاري وتعزيز الشراكات الدولية، ذلك بحضور تشين تشو، نائب وزير الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وتضمن الحوار حلقةً نقاشيةً رئيسةً بعنوان (تعميق التعلم المتبادل بين الحضارات من أجل التقدم المشترك)، حيث تم عرض رؤىً مختلفةً مثلت عددًا من مراكز الفكر، وشارك في الحلقة النقاشية الدكتورحمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز (دراسات)، الذي أكد في كلمته على أهمية فهم واحترام الخصائص الفريدة لكل حضارةٍ مع تعزيز الحوار والتكامل بين الأمم والشعوب، مُشيرًا إلى أن الترابط في عالم اليوم يتطلب تعاونًا دوليًا، وأنه لا يمكن لأي دولةٍ أن تزدهر في عزلةٍ عن محيطها.
وأوضح الدكتور العبدالله أن الهدف الأساسي يكمن في بناء جسور التواصل الفكري بهدف تعزيز الرخاء وتقدم البشرية، مؤكدًا على الحاجة إلى استجابةٍ جماعيةٍ للتحديات المشتركة، مثل التحديات المتعلقة بالصحة والأمن الغذائي، والتي أبرزتها الأحداث العالمية الأخيرة.
وتأتي هذه المُشاركة في إطار التعاون المُستمر بين مركز (دراسات) وعددٍ من مراكز الفكر الصينية، لتعزيز الحوار الاستراتيجي والتفاهم المُتبادل في شتى المجالات البحثية من أجل المساهمة في تطوير حلولٍ مبتكرةٍ تعالجُ أبرز القضايا العالمية المُلحة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

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